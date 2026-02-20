2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月5日正式點燃戰火，目標重返8強的韓國隊今（20）日於日本沖繩展開首場熱身賽，以3：4不敵韓國職棒（KBO）三星獅隊。據《OSEN》報導，總教練柳志炫賽後表示，此役開轟的「怪力男」安賢民，若無意外，會繼續打「攻擊型第2棒」，投手部分，柳志炫指出，蘇珩準和高永表目前狀態最好。
韓國隊熱身賽首戰落敗 安賢民開轟最亮眼
韓國隊今日於沖繩展開首場熱身賽，交手三星獅隊，最終以3：4落敗，打線方面，「怪力男」安賢民表現亮眼，首打席即敲出陽春砲，全場3打數1安打、1打點，另外獲得1次保送。此外，捕手朴東原與外野手朴海旻也有雙安表現。
投手方面，先發投手蘇珩準主投2局無失分，被敲3安，另外送出2次三振，不過隨後接替上場的鄭宇宙表現不穩，投1.2局失掉3分導致戰局反轉，被敲4支安打（含1轟），另有 1 次保送、 1 次三振。盧景銀後援1局失1分，高永表、朴英賢皆1局無失分。
柳志炫看首戰熱身賽 認為高永表、蘇珩準狀態最好
據《OSEN》報導，韓國隊總教練柳志炫賽後表示，「投手部分，可以感覺到蘇珩準和高永表的狀態最好；打者中，安賢民、朴東原、朴海旻的平衡感看起來相當不錯。」針對陷入苦戰的鄭宇宙，柳志炫指出，「他第一局與第二局的球速有落差。可能是首場比賽的緊張感，體力分配也需要注意，這部分必須好好管理並做足準備。」
安賢民繼續打第2棒 柳志炫：「最理想的劇本」
談到首打席就開轟的安賢民，柳志炫說，「因為今天是第一場比賽，在打擊區可能還有些生疏感。整體來看，他對速球系的球路適應得很快，但在應對變化球的平衡與手感上還略顯不足。隨著比賽進行，這些部分會自然好轉。」柳志炫透露對於安賢民的定位，「去年11月時就被設定為第2棒，且表現稱職。如果沒有大問題，我打算讓他繼續留在上位打序負責串聯，他出任第2棒是我們最理想的劇本。」
首場熱身賽只打7局，柳志炫感謝韓職各界的支援，尚武隊支援5名球員協助暫時全本土的韓國隊比賽，「10支職棒球團都在積極協助國家隊。以今天的三星隊為例，他們特別安排控球好的投手登板，讓我們的打者能對決，這對提升打者的比賽感覺有很大幫助。」
