我是廣告 請繼續往下閱讀

為備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊今（13）日在澄清湖球場與台鋼雄鷹進行熱身賽，最終以3：2險勝。連續2日選擇在中午開賽，中華隊總教練曾豪駒坦言，有為了「晚接午」做準備，「到時候3場白天比賽，現在作息上有安排，比較早出發，讓大家習慣生理時鐘。」在今日的熱身賽，中華隊導入投球計時器，僅打者林子偉出現一次超時。曾豪駒認為，投手在秒數適應上沒有太大問題，但有出現1、2次主審還沒準備好，投手就有預備要投球，「後續比賽會持續提醒投、打，盡快調整回來。」中華隊打線此役敲出9安，其中有4安出自遺珠選手宋晟睿、戴培峰以及邱智呈，曾總表示，打線中有選手已經進入狀況，部分選手需要多點節奏去調整，但整體來說有看到好的地方，包含壘上的串連、推進。此役將張育成排在第2棒，頗有提前搶分的意味，曾總說，目前都是嘗試，等後續陣容完整後，會持續規劃陣型。特別的是，過去守國家隊中外野的隊長陳傑憲，此役改守右外野，曾總解釋，目前會以此為安排，「傑憲今年在母隊會開始守右外野，希望讓他熟悉。」後援投手曾峻岳在8局上領先1分時登板，卻出現不穩的狀況，投出觸身球後，被敲出2安失掉分數，加上用球數破20球，最終只投0.2局就退場。曾總認為，目前都是選手準備初期，一定有好有壞，「可能太想嘗試某些球種，導致球數用比較多，希望後續比賽再調整節奏或是配球上的想法。」連續2天將賽事安排在中午13點，曾豪駒坦言有刻意為了「晚接午」安排，「到時候3場白天比賽，現在作息上有安排，比較早出發，讓大家習慣生理時鐘，如果晚練習、晚起床，遇到『晚接午』生理時鐘無法調適，希望大家早上早點出發去練習、早睡，習慣身體狀況。」中華隊3月6日晚場與日本隊交手後，隔日中午馬上要碰到捷克隊。