2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月點燃戰火，本屆目標重返8強行列的韓國隊，再結束第一階段於塞班島集訓後，第2階段集訓將前往日本沖繩，在7名旅外球員歸隊前，以全本土陣容應戰，預計與韓國職棒（KBO）4隊進行6場熱身賽，觀察本土投手的壓制力與內野防線的默契。
韓國隊將赴沖繩進行第2階段集訓 以全本土應戰
據韓媒《體育朝鮮》報導，韓國隊移師沖繩後，將展開密集的熱身賽行程，與三星獅隊、韓華鷹隊、起亞虎隊以及KTj巫師隊進行6場比賽。與中華隊類似的是，韓國隊在沖繩集訓的陣容中並無旅外球員，預計在2月28日移師日本大阪後，7位美職體系的選手才會歸隊。
7名美職體系球員分別是舊金山巨人隊李政厚、洛杉磯道奇隊金慧成、休士頓太空人隊惠特科姆（Shay Whitcomb）、底特律老虎隊瓊斯（Jahmai Jones）、西雅圖水手隊唐寧（Dane Dunning）、聖路易紅雀隊歐布萊恩（Riley O'Brien）以及底特律隊高祐錫。
韓國隊預計2月28日移動至大阪，並於3月2日、3日參加官辦熱身賽，交手日本職棒（NPB）阪神虎、歐力士猛牛。隨後轉往東京迎接預賽到來，依序交手捷克隊、日本隊、中華隊以及澳洲隊。在旅外戰力歸隊之前，韓國隊總教練柳志炫勢必得透過這6場在沖繩的熱身賽，觀察本土投手的壓制力與內野防線的默契。
📍2026年WBC韓國隊第2階段沖繩集訓熱身賽
2月20日：vs.三星獅
2月21日：vs.韓華鷹
2月23日：vs.韓華鷹
2月24日：vs.起亞虎
2月26日：vs.三星獅
2月27日：vs.KT巫師
📍2026年WBC韓國隊官辦熱身賽賽程
3月2日：vs.阪神虎
3月3日：vs.歐力士猛牛
📍2026年WBC韓國隊預賽賽程
3月5日：vs.捷克隊
3月7日：vs.日本隊
3月8日：vs.中華隊
3月9日：vs.澳洲隊
更多棒球相關新聞：
經典賽／卡仔「鉤狀骨骨折」開刀！確定缺席WBC 美國少一員大將
經典賽／另類台日對決！近藤健介棒打徐若熙 仍大讚球質非常漂亮
我是廣告 請繼續往下閱讀
據韓媒《體育朝鮮》報導，韓國隊移師沖繩後，將展開密集的熱身賽行程，與三星獅隊、韓華鷹隊、起亞虎隊以及KTj巫師隊進行6場比賽。與中華隊類似的是，韓國隊在沖繩集訓的陣容中並無旅外球員，預計在2月28日移師日本大阪後，7位美職體系的選手才會歸隊。
7名美職體系球員分別是舊金山巨人隊李政厚、洛杉磯道奇隊金慧成、休士頓太空人隊惠特科姆（Shay Whitcomb）、底特律老虎隊瓊斯（Jahmai Jones）、西雅圖水手隊唐寧（Dane Dunning）、聖路易紅雀隊歐布萊恩（Riley O'Brien）以及底特律隊高祐錫。
韓國隊預計2月28日移動至大阪，並於3月2日、3日參加官辦熱身賽，交手日本職棒（NPB）阪神虎、歐力士猛牛。隨後轉往東京迎接預賽到來，依序交手捷克隊、日本隊、中華隊以及澳洲隊。在旅外戰力歸隊之前，韓國隊總教練柳志炫勢必得透過這6場在沖繩的熱身賽，觀察本土投手的壓制力與內野防線的默契。
2月20日：vs.三星獅
2月21日：vs.韓華鷹
2月23日：vs.韓華鷹
2月24日：vs.起亞虎
2月26日：vs.三星獅
2月27日：vs.KT巫師
📍2026年WBC韓國隊官辦熱身賽賽程
3月2日：vs.阪神虎
3月3日：vs.歐力士猛牛
📍2026年WBC韓國隊預賽賽程
3月5日：vs.捷克隊
3月7日：vs.日本隊
3月8日：vs.中華隊
3月9日：vs.澳洲隊
更多棒球相關新聞：
經典賽／卡仔「鉤狀骨骨折」開刀！確定缺席WBC 美國少一員大將
經典賽／另類台日對決！近藤健介棒打徐若熙 仍大讚球質非常漂亮
更多「2026經典賽」相關新聞。