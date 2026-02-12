共有600403人中獎，中獎的身分證末2碼共有13組：58、65、12、22、64、29、69、96、87、52、26、63、59；末3碼的有4組：204、660、313、180

末 2 碼（共 13 組）：

58、65、12、22、64





29、69、96、87、52





26、63、59





末 3 碼（共 4 組）：

204、660、313、180





▲2026運動幣抽籤結果一圖看。（圖／運動部YouTube）

▲運動幣使用方案懶人包，愛爾達電視 (ELTA TV)推出三種方案，讓民眾可盡興觀賞WBC和世界盃。（圖／記者黃建霖攝）

▲運動幣迪卡儂 (DECATHLON)限定回饋： 綁定 LINE 並使用 200元運動幣，再送 5600點（等值 200元購物抵用卡）。（圖／記者黃建霖攝）

▲富邦悍將賽事運動幣優惠方案。（圖／記者黃建霖攝）

▲運動幣高雄市專屬方案。（圖／記者黃建霖攝）

▲備受全民期待、由運動部推出的首波福利「115年運動幣」於今（12）日下午14:00正式舉行直播抽籤！本次活動預計抽出60萬名幸運兒，每人可獲得面額500元的運動幣。（圖／記者黃建霖攝）

備受全民期待、由運動部推出的首波福利「115年運動幣」於今（12）日下午14:00正式舉行直播抽籤！本次活動預計抽出60萬名幸運兒，每人可獲得面額500元的運動幣。各大合作店家與品牌也同步推出加碼優惠。本次運動幣共有《NOWNEWS》也為讀者整理出中獎號碼，供大家參考。優惠： 訂閱約享 85折 優惠。內容： 適用於 2026 WBC世界棒球經典賽、2026 FIFA世界盃、2026名古屋亞運等頂尖賽事轉播。加碼： 訂閱指定方案再送 2個月 收視。價格：季租方案： 500元 / 3個月。半年方案： 850元 / 6個月。年租方案： 1690元 / 14個月。迪卡儂 (DECATHLON)：限定回饋： 綁定 LINE 並使用 200元運動幣，再送 5600點（等值 200元購物抵用卡）。會員好禮： 普發會員 60萬份 100元運動裝備津貼。新會員加碼： 限時入會享雙倍禮 200元購物抵用卡。摩曼頓 (Momentum)：購買鞋衣任 2件，使用運動幣扣抵，現場 現折 200元。星裕國際 (UA、ISPO、HOKA)：使用運動幣消費並綁定會員，即可參加抽獎，獎項包含 HOKA/UA 指定跑鞋、紅利點數等。大魯閣：放大術： 使用運動幣 500元，送 1000元抵用金。兒童加碼： 6/30 前使用運動幣送兒童動滋券。抽獎： 6/30 前消費可抽鳳凰城來回機票。YouBike 騎乘券：可兌換 100 - 500元面額騎乘券，全台皆可折抵使用。加碼回饋： 兌換 500元騎乘券加贈 25元；下載「減碳存摺App」再加贈 25元，最高享 50元回饋。方案： 線上線下購票與商品皆可折抵。特色： 設有商品運動幣專區放大消費，並可參加「超驚喜」抽獎好禮。活動內容： 只要在高雄市使用運動幣消費，不限金額即可參加抽獎。獎項： 包含 來回機票 (最大獎)、iPad Air、AirPods、Garmin 智慧腕錶、Switch Lite、美食餐券與星巴克禮券等共 80項大獎。適用對象： 年滿 16歲以上國民。領取時間： 2026/2/13 上午 10:00 起開放查詢。使用期限： 2026/3/1 至 2026/12/31 止。抵用限制： 於「添裝備」類別每人最高抵用上限為 200元。今日下午的抽籤儀式由《全明星運動會》人氣女星黃沐妍（小豬）擔綱主持，並邀請運動員李讓擔任抽籤嘉賓。抽籤方式採取現場抽球，抽出數組「身分證字號末2碼」或「末3碼」進行比對。中籤民眾將於明日（13日）上午10:00起，可至「動滋網」輸入個人資料查詢結果，並領取動態QR Code電子錢包。本次運動幣總面額為500元，抵用期間自2026年3月1日起至12月31日止。除了延續過往「做運動」（如健身房、課程）與「看比賽」（如賽事門票、周邊）的全額折抵功能外，今年最大的亮點在於首度納入「添裝備」類別，民眾可用於購買運動鞋、服飾或器材維修。不過，為避免資源過於集中於消費性購物，運動部設定「添裝備」抵用上限為200元，其餘額度仍鼓勵民眾投入實際運動參與。針對運動幣取代「青春動滋券」的政策變革，運動部長李洋在行政院院會中表示，考量過去青春動滋券領用率不高，今年轉型後將受眾由青少年擴大至全齡參與。李洋強調，雖然新增「添裝備」功能，但設置200元上限是為了避免運動幣淪為單純的「買鞋券」，核心目標仍是希望引導民眾進入球場看比賽、實地做運動，落實全民健康生活。數位領取安全防盜，嚴禁轉售兌現運動部提醒，運動幣採取電子錢包模式，不限抵用次數。中籤者前往實體店家消費時，需出示QR Code並主動告知簡訊驗證碼方可抵用；線上平台則需輸入付款碼與身分證末4碼。運動部重申，運動幣限本人使用，禁止轉售或兌換現金，店家在現場消費時也將核對身分，請民眾多加留意。