新球季轉戰日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊的「龍之子」徐若熙今（11）日進行春訓首次Live BP（實戰投打），與經典賽日本隊國手近藤健介、牧原大成對決，結果都被敲安。近藤新賽季使用新的打擊姿勢，目前收到不錯的效果，談到與徐若熙的對決，「只對決了 3、4 球，還沒辦法完全摸透，但感覺他（徐若熙）投出來的球質非常漂亮。」
徐若熙Live BP對決近藤健介 另類「台日對決」
徐若熙與近藤健介都在季前入選經典賽中華隊與日本隊，2人今日在Live BP時率先對決，在1好2壞的情況下，近藤完美掌握了一記高角度速球，順勢擊出清脆的中外野安打。近藤展現了令人佩服的球棒控制力，並對採取「高舉球棒」的新打擊姿勢表現出信心。
近藤目前正挑戰與去年不同的新打擊姿勢，讓膝蓋不刻意彎曲，且將球棒握得更高，首次打擊收到不錯的效果，連軟銀會長王貞治都大讚，「果然與眾不同，非常有技術。」對於近藤的新姿勢，王貞治表示，「他是經過自己的思考，為了追求更好而做出改變。這是有明確理由的，而不僅僅是為了變而變，他是為了達到更高層次的境界才這麼做。」
近藤健介從徐若熙手中敲安 仍大讚球質漂亮
據《體育報知》報導，談到與徐若熙的對決，近藤表示，「只對決了 3、4 球，還沒辦法完全摸透，但感覺他（徐若熙）投出來的球質非常漂亮。」除了被近藤敲安，徐若熙也沒能解決同為日本對國手的牧原大成敲安，他表示，「我自己還處於調整階段，但近藤選手顯然已經準備得很充分。今後如何壓制像他這樣的打者，將是我要努力解決的課題。」
徐若熙今日最快球速148公里，除了被牧原大成與近藤健介敲安，後續又被正木智也、井上朋也擊出強勁安打，總計面對8打者被敲4安，用20球（9顆壞球），無三振、保送。
