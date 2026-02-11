2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月點燃戰火，韓國隊近期卻陷入「戰略選擇」的輿論風暴。面對球星金河成、文東珠等主力因傷缺陣，韓國球界傳出應採取「選擇與集中」策略，將抗日大戰視為「放掉的比賽」，全力抓下台灣與澳洲以確保晉級。對此，韓媒《Mania Report》記者姜海英（音譯，Kang Hae young）撰文重砲轟擊，怒斥這種敗北主義是「對球迷的欺瞞」，更直言，「面對日本隊，毫無抵抗就退縮的球隊，妄想在一天內整軍擊敗中華隊！」
韓媒呼籲韓國隊不應「抓放」 要跟日本隊正面對戰
《Mania Report》報導指出，經典賽的投球數限制嚴苛，以韓國隊的賽程來看，若在對陣日本隊時球數過多的投手，隔天無法在對陣中華隊的比賽中上場，「但以此為理由，將投手群一分為二並打算在對日戰放掉的計畫，簡直是荒謬絕倫。」
「日本隊是世界最強，面對這樣的對手，若以『以後贏回來就好』這種安逸的態度應戰，勝利女神絕不可能微笑。」《Mania Report》直言，在撥動算盤、預設失敗的瞬間，那支球隊的戰力會比數據顯示的崩潰得更快。
《Mania Report》認為，球迷對國家隊的期望，並非完美的「模擬結果」，而是面對被稱為世界最強的日本隊華麗陣容時，投手不退縮、投出屬於自己球路，與日本隊打者對抗的鬥志。「我們記得2006年與2009年的奇蹟，當時客觀戰力我們也處於劣勢，但那種『絕對不能輸給日本』的狠勁與氣概，最終擊沉了巨艦。」《Mania Report》說，韓國隊現在需要的不是冰冷的計算，而是再次撼動東京巨蛋的熱血勝負氣質。
韓國隊若只想用「抓放」拚晉級 韓媒：「國民不可能會支持」
「如果拚盡全力依然輸給日本，那是可以接受的結果。但連戰鬥都沒試過，就躲在所謂戰略的名義後方尋找退路，這是對球迷的欺瞞。」《Mania Report》直言，在「日韓戰」中展現出的鬥魂，即便戰敗，也會成為隔天帶領球隊擊敗中華隊與澳洲隊的強大能量。相反的，在「日韓戰」中毫無抵抗就退縮的球隊，妄想在一天內整軍擊敗中華隊，「氣勢受挫的球隊，無法壓制任何人。」
《Mania Report》呼籲，晉級8強只是結果，若過程中的鬥志消失，韓國棒球將不再能獲得國民的支持，韓國隊應拋棄「選擇與集中」這種冠冕堂皇的藉口，從「日韓戰」開始傾盡所有戰力。唯有如此，韓國棒球才能在危機中守住自尊並重新站立，「如果『日韓戰』打算隨便打打，那去年為什麼還要舉行熱身賽？」
更多棒球相關新聞：
MLB／大聯盟日籍旅美15人去向全數確定！國聯西區有最多日本球星
經典賽／平良海馬退出日本隊！樂天藤平尚真遞補 日職12球團到齊
