台日交流賽今（25）日率先由中職人氣球隊中信兄弟迎戰日本一冠軍福岡軟銀鷹，中信兄弟全場派出8位投手、被打出10安打丟7分輸球，投手群最大亮點，莫過於第7局登板的昔日第一指名大物余謙，本戰他伸卡球尾勁犀利，僅用26球吃完2局、被打出1支安打無失分，封鎖軟銀一軍打線，6個出局數都製造軟弱滾地球，軟銀主力打者正木智也一度揮到無奈問天。余謙2020年中職選秀第一輪加入中信兄弟，卻因傷、加上調整狀況不理想，5年來並未獲得太多一軍機會，甚至遭遇失速問題，去年僅在一軍出賽1場，二軍12場登板、防禦率雖壓在3.40、但每局被上壘率1.55，顯示仍未找回最佳狀態。本場中信兄弟迎戰新科日本一冠軍軟銀一軍打線，第四局單局挨2轟遭逆轉，余謙第7局獲得上場機會，靠著極速147公里伸卡球，搭配相比中職時期更穩定的控球，僅用8球就製造3個出局數，包含本場扛第三棒的軟銀主力打者正木智也，揮出三壘軟弱滾地球遭刺殺後也無奈問天。余謙第8局續投，雖被打出1支穿越滾地安打，但後續再用滾地球收尾，此役最終僅用26顆球就解決6位打者、結束2局投球任務，幫助中信兄弟止住失分。余謙面對強敵軟銀大復活表現，賽後也受到球迷熱烈討論，有球迷把他跟第9局無失分的昔日首輪指名陳琥，稱作是新球季牛棚救星，「轉型成功了嗎？」、「如果能維持今天的球速以及控球 今年一定可以站穩一軍」、「余謙這場用伸卡球製造滾地球吃出局數很成功啊」中信兄弟總教練平野惠一賽後談到余謙表現時，也給予十足肯定，「余謙去年表現不出色，抱持著不甘心、悔恨心情回到球隊春訓，這場在大巨蛋表現不錯，順利拿出好成績，相信會更有自信，繼續努力下去。」