「2026台日棒球國際交流賽」今（25）日正式點燃戰火，日本職棒（NPB）衛冕軍福岡軟銀鷹靠著第4局靠著正木智也、井上朋也的全壘打奠定勝基，以7：3擊退中華職棒（NPB）人氣球隊中信兄弟。賽後軟銀監督小久保裕紀表示，很開心能在台灣比賽，他特別點名兄弟先發投手羅戈與高宇杰，並指出2人的表現非常出色。軟銀先發投手上澤直之開局被宋晟睿敲安，後續又因暴投失掉分數，不過軟銀在第4局靠著2支全壘打，單局攻下5分逆轉戰局，終場就以7：3獲勝。賽後小久保表示，能跟台灣最有人氣的球隊比賽非常開心。小久保點名兄弟先發投手羅戈，「他很有球威，我們2支全壘打都是洋投退場後所擊出的，我對這位洋投很有印象。」此外，小久保也對捕手高宇杰的表現印象深刻，他指出，高宇杰第5局從松本晴手中擊出的安打非常精彩，「松本的直球非常有威力，第一球就擊出右外野安打，讓我印象深刻。」首次以日職球隊監督身份帶隊來台比賽，小久保說，第一次來巨蛋，有被台灣球迷的應援聲音嚇到，連在休息室內講話聽不到。軟銀明日將交手經典賽中華隊，小久保希望軟銀能成為中華隊很好的對手。軟銀預計推出「龍之子」徐若熙先發，小久保說，「若熙在台灣很有人氣，他也準備非常久，台灣球迷請期待，希望他可以投出給精彩表現給台灣球迷。」