備戰2026世界棒球經典賽 （3/2-3/18），今晚19:00大巨蛋將迎來火熱台日交流賽！這場「中華隊 vs 軟銀鷹」強強對決由徐若熙掛帥先發。想隨時鎖定賽況？千萬別錯過最新WBC熱身賽轉播資訊。本篇帶您掌握中華隊線上看管道與實體觀賽點，輕鬆享受經典賽直播免費看！
官方授權！中華隊線上看與付費須知
想要在手機或電腦上尋找中華隊線上看管道的球迷，今晚網路直播由「緯來體育官方YouTube」提供。需特別注意，此為「頻道會員專屬」，每月需付費100元訂閱才能觀看。如果您不想刷卡付費，正在尋找經典賽直播免費的合法管道，強烈建議您直接走出家門，到有授權轉播的實體通路與大家一起看球！
揪團應援！7-11轉播門市查詢
棒球就是要大家一起看才熱血！如果無法親臨大巨蛋現場，不妨到家附近的便利商店感受濃厚的應援氣氛。建議球迷提早利用「7-11轉播門市查詢」系統或官方APP，確認附近有提供大型電視轉播的門市，提早卡位買好零食飲料，享受大螢幕看球快感！
備戰3/6正賽！WBC熱身賽轉播
隨著3月6日經典賽正賽即將開打，若想擁有最高畫質，推薦參考各大平台的付費訂閱方案。Hami Video運動館支援多視角觀賽；愛爾達電視則提供最專業的球評解說，訂閱季繳或年繳不僅划算，還能無縫接軌後續的大聯盟賽季。今晚這場「中華隊 vs 軟銀鷹」之戰，就是您提早檢驗各家轉播平台的最佳時機！
|串流平台
|推薦方案
|價格
|Hami Video
|2026棒球加油包（電視運動館 90天方案）
|399元
|Hami Video
|59折:運動迷超前部署（電視運動館 180天方案）
|699元
|愛爾達電視
|愛爾達超值全餐（收視90天方案）
|599元
|愛爾達電視
|愛爾達超值全餐（收視180天方案）
|999元
|愛爾達電視
| WBC三年尊爵大禮包-榮耀應援方案
(3年，贈送WBC經典賽門票2張、應援好禮2份)
|8,888元
