我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳男犯案後立即逃離現場，警方於短短5小時內將其逮捕。（圖／翻攝畫面）

新北市三峽區昨（25日）下午驚傳一起工地持刀傷人案，一名26歲的吳姓男子疑因過去的職場恩怨，竟持摺疊刀攻擊並狠踹22歲的官姓男子，導致被害人受傷送醫。警方獲報後，立即出動快打警力趕赴現場處置，發現現場僅剩官男一人，立即將其送醫救治。經專案小組擴大調閱監視器展開追緝，於案發後短短5小時內，成功將逃逸的吳男逮捕歸案，全案依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。據了解，涉案的吳男為該工地的離職員工，過去與仍在職的官男就曾因工作理念不合而頻生嫌隙。昨（25日）下午，吳男前往工地與官男爆發激烈衝突，一時情緒失控下，吳男竟掏出預藏的摺疊刀朝對方攻擊，並出腳踹人後迅速逃離現場。警消獲報趕抵時，現場僅剩滿身是傷的官男，經救護人員初步檢視，其右耳遭刀劃傷，左手手臂與額頭亦有多處挫傷，所幸意識清醒，緊急送往恩主公醫院包紮治療後，已無生命危險。警方第一時間拉起封鎖線，並查扣現場遺留的作案用刀械。專案小組隨即擴大調閱周邊道路監視器，一路精準掌握吳男逃逸動線，最終於同日晚間7時20分許順利將吳男逮捕。詢後依《刑法》傷害罪嫌，將吳男移送新北地檢署偵辦，詳細事發原因仍有待釐清。對此，三峽分局表示，對於暴力行為絕不容忍，將持續展現快速反應與嚴正執法的決心，呼籲民眾遇有紛爭應理性溝通，以合法方式解決，避免衝突升高。