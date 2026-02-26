我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰第6屆WBC世界棒球經典賽，中華隊今（26）日台日交流賽迎戰日本一冠軍軟銀鷹，賽前總教練曾豪駒談到台美混血好手「龍仔」龍恩（Jonathon Long）退賽狀況，坦言很可惜，但強調團隊針對遞補人選一直有充足準備，目前還未確定由誰遞補，但確定會從日前集訓名單中6人中挑選1位。「當然今天早上聽到這樣的消息是會覺得蠻可惜的。他一開始也都是表達有高度意願，就算他最近有一些傷勢的出現，他還是非常堅持說他可以。」曾豪駒透露，「經過球隊的判斷，我們也經過評估，是以選手個人健康為主，當然就是希望他好好地去把自己的身體給養好，在今年球季能夠大放異彩。」關於遞補名單選擇上，曾豪駒表明會於明天再公布，但強調會從集訓名單中去挑選，「一開始我們就講了，從一開始大家一起集訓到現在，每一個人都有充分準備。我們也希望說如果中間有什麼問題，是從這裡面的選手下去做遞補。」曾豪駒也透露考量重點，就是選擇狀況最好的選手。「我們會跟教練團一起商量，明天才會公佈。其實內、外野都是我們考慮的人選，那就是看誰的狀況準備比較好，我們就去選擇這樣最好的陣容。」中華隊32人集訓名單中，有戴培峰、張政禹、宋晟睿、王博玄4位野手，曾豪駒並未透露賄選投手或野手，但普遍認為已選16投的中華隊，理應會挑選野手作為龍仔遞補人選。經典賽剩下7天開打，龍仔突然傳出傷情退賽，曾豪駒也說，這確實對中華隊戰力有一定程度影響， 「不管是攻擊上面的戰力，還是在整個棒次的安排或守位上面，這部分其實我們在前面也都有去推演過。」曾豪駒最後強調，一定會以最好陣容去應戰，這2天與日職球隊打，也會全力尋求勝利，「不管從現在開始到正賽，我們都是以最好的陣容下去應戰，也希望說可以打出想要贏球的一個氛圍，把整個渴望跟鬥志展現出來。」