我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信兄弟本土王牌鄭浩均日前代表中華隊先發出戰，面對台鋼雄鷹主投2局、飆出2K無失分，本場台日交流賽又扛首戰先發。（圖／中職提供）

備戰第6屆WBC世界棒球經典賽，中華隊今（26）日於台日交流賽中迎戰日本一冠軍福岡軟銀鷹，賽前總教練曾豪駒喊出想贏球決心，排出最強陣容迎戰軟銀，先發打線出爐，張育成續當最強二棒，第四棒則由日職西武獅球星林安可擔任，與第三棒的陳傑憲連線，至於先發投手，則由中信兄弟本土王牌鄭浩均扛下。中華隊本月初選出30人參賽名單，農曆年初三就展開訓練，26、27兩日將在台日交流賽，分別應戰日職冠軍軟銀鷹與北海道日本火腿鬥士，曾豪駒透露將會以正賽規格去準備，目標當然就是贏球。「其實每一場我們都有發現一些問題。大家也都知道，也可以從比賽中慢慢去做一個修正。」曾豪駒表示，從現在開始，就會以正賽規格去面對每場熱身賽，因此本場直接排出最強中華隊先發打線，「想辦法去贏球、營造這個氛圍，怎麼樣把整個內容打好、做好整個串連。」第一棒：陳晨威（左外野手）第二棒：張育成（三壘手）第三棒：陳傑憲（中外野手）第四棒：林安可（右外野手）第五棒：吳念庭（一壘手）第六棒：吉力吉撈·鞏冠（DH）第七棒：林子偉（二壘手）第八棒：林家正（捕手）第九棒：江坤宇（游擊手）先發投手：鄭浩均