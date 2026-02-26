我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年WBC世界棒球經典賽C組賽程 比賽日期 比賽時間 對戰組合 3月5日 11：00 澳洲 vs 台灣 18：00 韓國 vs 捷克 3月6日 11：00 捷克 vs 澳洲 18：00 台灣 vs 日本 3月7日 11：00 捷克 vs 台灣 18：00 日本 vs 韓國 3月8日 11：00 韓國 vs 台灣 18：00 日本 vs 澳洲 3月9日 18：00 澳洲 vs 韓國 3月10日 18：00 日本 vs 捷克 ▲韓國上屆經典賽同樣有大聯盟球星坐鎮，開幕戰面對澳洲就慘遭滑鐵盧，投手群單場被炸3轟，最終於打擊戰中以7：8吞敗，最終無緣晉級。（圖／美聯社／達志影像） ▲澳洲WBC實力不容小覷，尤其打線長打火力旺盛，上屆2023年經典賽就曾晉級複賽。（圖／美聯社／達志影像）



世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）C組預賽3月5日於東京巨蛋點燃戰火，衛冕冠軍日本隊戰力獨一檔，其餘台灣、韓國作為最後一張晉級門票的主要競爭者，打擊火力旺盛的澳洲也有機會，形成3搶1局面。攤開賽程，中華隊首戰與最終戰正好先後面對澳洲與韓國，兩隊也極有可能將最強投手全部保留到該場，全力抓下勝利，中華隊意外成為「夾心餅乾」，若想晉級勢必得突破韓、澳兩隊夾殺。有別於中華隊連4天賽程，澳洲、韓國都有1天休息日，但關鍵晚接午賽程都偏硬，且韓、澳正好是各自最終戰對手，因而目標自然都是先擊敗中華隊，最後再上演贏球就晉級戲碼。澳洲部分首場開幕戰與中華隊打完後，隔日面對實力差一截的捷克，後續晚接午面對日、韓2大強敵，澳洲絕對會在首戰就派出所有投手戰力，期望以2連勝之姿迎接最後2場硬仗。韓國方面，首場面對捷克，休一日後，7日晚場交手日本，不到14小時就要打中華隊，由於賽程過硬，韓國媒體都罕見搬出「棄保戰術」話題，在前一晚面對日本難奪勝情況下，將主力先發全部保留下來，待隔日午場面對中華隊再傾巢而出。至於兩隊會派出哪些投手，澳洲投手部分大多為12強班底，唯獨要注意的是15投中有7位左投，韓國方面，在2大王牌元兌仁、文東珠皆辭退後，韓媒報導可能人選是郭彬，此外唯一大聯盟級先發投手唐寧（Dane Dunning），也可能是雙先發人選之一。相比韓、澳兩國投手群，打線可能才是中華隊最須提防部分，澳洲一直以來都以旺盛長打火力著稱，在短期賽中優勢極大，本屆有2024年MLB狀元巴札納（Travis Bazzana）、米德（Curtis Mead）2位大聯盟即戰力加入，上屆經典賽，澳洲就以單場3轟擊潰韓國，最終晉級複賽。韓國打者同樣星光雲集，先發打線可能排出包含李政厚、金慧成以及韓裔強棒瓊斯（Jahmai Jones）、惠特科姆（Shay Whitcomb）等4位現役大聯盟強棒，本土韓職2大天才球星金倒永、安賢民也都在陣中。回頭看中華隊本屆賽程，首場交手澳洲，過去15年來一級國際賽取得4連勝，若贏球將先卡位晉級名額，接下來兩場打戰果較容易預測的日本、捷克，中華隊就擁有更多投手調度彈性空間，將戰力保留到最後一場面對韓國，合理目標以3勝1敗晉級。