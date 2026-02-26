世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）C組預賽3月5日於東京巨蛋點燃戰火，衛冕冠軍日本隊戰力獨一檔，其餘台灣、韓國作為最後一張晉級門票的主要競爭者，打擊火力旺盛的澳洲也有機會，形成3搶1局面。攤開賽程，中華隊首戰與最終戰正好先後面對澳洲與韓國，兩隊也極有可能將最強投手全部保留到該場，全力抓下勝利，中華隊意外成為「夾心餅乾」，若想晉級勢必得突破韓、澳兩隊夾殺。
澳洲、韓國想晉級 都得抓下對台灣一戰
有別於中華隊連4天賽程，澳洲、韓國都有1天休息日，但關鍵晚接午賽程都偏硬，且韓、澳正好是各自最終戰對手，因而目標自然都是先擊敗中華隊，最後再上演贏球就晉級戲碼。
澳洲部分首場開幕戰與中華隊打完後，隔日面對實力差一截的捷克，後續晚接午面對日、韓2大強敵，澳洲絕對會在首戰就派出所有投手戰力，期望以2連勝之姿迎接最後2場硬仗。
韓國方面，首場面對捷克，休一日後，7日晚場交手日本，不到14小時就要打中華隊，由於賽程過硬，韓國媒體都罕見搬出「棄保戰術」話題，在前一晚面對日本難奪勝情況下，將主力先發全部保留下來，待隔日午場面對中華隊再傾巢而出。
澳、韓可能搬出最強投手對台灣 打擊火力更具威脅
至於兩隊會派出哪些投手，澳洲投手部分大多為12強班底，唯獨要注意的是15投中有7位左投，韓國方面，在2大王牌元兌仁、文東珠皆辭退後，韓媒報導可能人選是郭彬，此外唯一大聯盟級先發投手唐寧（Dane Dunning），也可能是雙先發人選之一。
相比韓、澳兩國投手群，打線可能才是中華隊最須提防部分，澳洲一直以來都以旺盛長打火力著稱，在短期賽中優勢極大，本屆有2024年MLB狀元巴札納（Travis Bazzana）、米德（Curtis Mead）2位大聯盟即戰力加入，上屆經典賽，澳洲就以單場3轟擊潰韓國，最終晉級複賽。
韓國打者同樣星光雲集，先發打線可能排出包含李政厚、金慧成以及韓裔強棒瓊斯（Jahmai Jones）、惠特科姆（Shay Whitcomb）等4位現役大聯盟強棒，本土韓職2大天才球星金倒永、安賢民也都在陣中。
中華隊首戰對澳洲若贏球 將佔據大優勢
回頭看中華隊本屆賽程，首場交手澳洲，過去15年來一級國際賽取得4連勝，若贏球將先卡位晉級名額，接下來兩場打戰果較容易預測的日本、捷克，中華隊就擁有更多投手調度彈性空間，將戰力保留到最後一場面對韓國，合理目標以3勝1敗晉級。
2026年WBC世界棒球經典賽C組賽程：
2026年WBC世界棒球經典賽C組賽程：
|2026年WBC世界棒球經典賽C組賽程
|比賽日期
|比賽時間
|對戰組合
|3月5日
|11：00
|澳洲 vs 台灣
|18：00
|韓國 vs 捷克
|3月6日
|11：00
|捷克 vs 澳洲
|18：00
|台灣 vs 日本
|3月7日
|11：00
|捷克 vs 台灣
|18：00
|日本 vs 韓國
|3月8日
|11：00
|韓國 vs 台灣
|18：00
|日本 vs 澳洲
|3月9日
|18：00
|澳洲 vs 韓國
|3月10日
|18：00
|日本 vs 捷克
