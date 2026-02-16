我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2024年大聯盟選秀狀元巴扎納（Travis Bazzana），依舊是本屆經典賽中華隊最須提防的澳洲主砲。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.17）

▲效力響尾蛇3A的台灣旅美左投林昱珉，若調整狀況得宜，同樣有機會扛下首戰對澳洲先發。（圖／美聯社／達志影像）

2026年WBC世界棒球經典賽C組預賽3月5日開戰，中華隊對比對手強弱態勢，若想晉級，開幕賽午場面對「袋鼠軍團」澳洲幾乎有輸不得壓力。儘管兩隊近15年於一級國際賽交手，中華隊連取4勝，但仍不得掉以輕心，唯有贏球，才有最終戰與韓國拚晉級本錢，首場比賽按照調整近況來看，壓出旅日雙王牌古林睿煬、徐若熙、或是前年12強冠軍王牌林昱珉其一先發機率仍大。中華隊上一次輸給澳洲是在2009年世界盃第一輪5：7輸球，但該屆賽會第二輪就以5：4扳回顏面，接著2013年經典賽、2019年12強與2024年12強皆勝出，近15年一級國際賽取得4連勝，中華隊佔據上風，但攤開過往交手歷史，中華隊都贏得不算輕鬆，上一次超過10分大比分贏球，甚至得追溯至1985年洲際盃。中華隊本次賽程自開幕戰連打4天，中間「晚接午」考驗先後面對日本、捷克，剛好為同組最強與最弱對手，狀況相較明朗，最後一戰則預料是晉級關鍵戰面對韓國，中華隊想晉級，屆時幾乎得帶著2勝1敗迎接最終決戰，因此首戰澳洲，成輸不得的一場。攤開澳洲本次經典賽30人名單，投手大多為澳職本土出生，打線上有長打能力打者則不在少數，最大咖莫過於2024年MLB大聯盟選秀狀元巴札納（Travis Bazzana），去年已被升上3A，單季累積9轟、OPS.813。此外一壘手溫葛洛夫（Rixon Wingrove）旅美曾上過2A、去年澳職長打率高達5成18、OPS.895，以及上季重返MLB皇家2A，單季打出18轟的葛蘭德尼（Robbie Glendinning），都是需要注意的長打者。中華隊面對具有長打火力的澳洲打線，在一場決勝負的短期國際賽仍不得掉以輕心，除仰賴自家野手複製前年12強面對澳洲，首局率先得分、前5局打進5分取得領先外，投手也得直接壓出近況最佳的王牌，提早鎖定勝局。上屆12強中華隊交手澳洲由統一獅郭俊麟先發，主投3.2局失1分退場，後續啟動投手戰聯手封鎖11：3贏球。本屆經典賽，首位登場的先發投手同樣重要，日職日本火腿鬥士強投古林睿煬，近期參與春訓紅白隊內賽，已可飆出實戰等級的155公里火球，有望扛下首戰對澳洲先發，此外同樣以先發調整的軟銀徐若熙、前年12強中華隊王牌林昱珉，也都有機會領銜出戰。