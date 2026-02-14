我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年WBC世界棒球經典賽即將開打，中華隊近日於澄清湖棒球場與台鋼雄鷹進行交流賽，關於棒次安排也成球迷討論焦點。近日有球迷就在Threads上發問，，「沒意外就是他了」、「有選球、長打，得點圈打擊率也超高」、「張育成會打二棒吧、四棒交給龍仔」中華隊上屆2023年經典賽，第四棒皆由當時還是大聯盟球員的張育成扛下，預賽4戰累積16打數敲出7支安打、2轟、8分打點、打擊率高達4成38，獲選A組最有價值球員與全明星隊最佳一壘手，成為台灣史上第一位獲得此殊榮之球星，還受封「國防部長」。但由於近年來數據棒球世代崛起，不少球迷預測總教練曾豪駒會將主砲張育成擺在第二棒，第四棒空缺則由芝加哥小熊3A的「龍仔」龍恩擔任。他將於3月初直接前往日本宮崎與中華隊會合。現年24歲的龍恩，上季在小聯盟最高層級3A繳出屠殺成績，累積140場出賽、打擊率3成05、20支全壘打與91分打點，同時兼具穩定選球能力，整季選到79次保送，上壘率達4成04。攤開龍恩打擊進階數據，得點圈打擊率3成07、上壘率4成19、長打率4成73，作為屆時得在關鍵時刻打回分數的第四棒，兼具穩定長程火力的龍恩就是最佳選擇，唯獨要注意的是，龍恩屆時的調整狀況，以及能否在短時間內適應日本東京巨蛋的燈光、場地。此外，MLB大聯盟知名記者摩洛西（Jon Morosi），昨（13）日也在社群平台發文，點名擁有台灣血統的龍恩，極有機會成為本屆中華隊打線中的「關鍵強棒」。