▲原定入選的阪神虎隊後援大將石井大智，因日前在紅白戰中受傷導致左腳阿基里斯腱損傷，不得不遺憾宣布辭退，日本隊隨即決定由西武獅隊的先發左投隅田知一郎遞補入陣。（圖／記者葉政勳攝）

2026年經典賽3月初開打在即，日本國家隊豪組史上最強國家隊，衛冕之路開局卻走得不順遂。前日牛棚大將、阪神虎王牌後援石井大智、西武獅守護神平良海馬先後因傷退出，加上大谷翔平確定不會在經典賽作為投手登板，日本牛棚陷入窘境。日媒《Full Count》也表達憂心，直言原本相對穩固的日本隊牛棚，因為諸多狀況蒙上陰影，可能成為屆時強強對決時的關鍵敗因。日本征戰本屆經典賽，30人名單僅攜帶14位投手，洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）明確指出，大谷翔平確定只會以指定打擊身份登場，不會站上投手丘投球，不論是先發、後援都一樣。值得注意的是，日本陣容中有史上最多的9名旅美球員。投手方面包括山本由伸（道奇）、菊池雄星（天使）、菅野智之（洛磯）與松井裕樹（教士）4位，其中後援出發的僅有松井裕樹1人，其餘牛棚得仰賴日職球員出賽。在平良海馬離隊後，樂天金鷲年輕強投藤平尚真被緊急召入，但目前在日職母隊常態擔任終結者或佈局投手的人選，僅有讀賣巨人大勢在內的少數幾人。至於石井大智的替補隅田知一郎，在母隊西武獅是先發，去年單季拿下10勝，在日本隊預計被定位為「第二先發」或長中繼角色。短期國際賽事中，先發投手被迫轉入牛棚並不罕見。上屆比賽，巨人戶郷翔征與日本火腿伊藤大海都展現極強適應力，成為奪冠功臣。然而，即便是當時被譽為全日本最強的山本由伸，在四強賽面對墨西哥時，以救援身份登板也遭到狙擊，差點導致日本吞敗，凸顯這種臨時調整的風險。因此備妥牛棚投手，在短期內重要性仍高，少去上季日職投出0.17防禦率的石井大智、以及原本被視為守護神人選的平良海馬，日本隊確實失去最可靠的牛棚戰力。如今，更多投手將被迫承擔不熟悉的角色，誰能在關鍵時刻挺身而出，成為真正的救世主，將考驗日本隊監督井端弘和的執教智慧。