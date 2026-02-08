我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊備戰2026年WBC世界棒球經典賽，首度徵召大聯盟台裔戰力加入，目前獲得守護者小聯盟合約、過去有5年大聯盟資歷的混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），無疑是中華隊隊史最大咖野手，數據上顯示，他擁有大聯盟頂級防守，有望空降中華隊中外野防區，打擊上則有一大亮點，為生涯面對大聯盟左投tOPS+高達118，過去也多被當作「左投殺手」來使用。「費仔」費爾柴德2021年從響尾蛇展開大聯盟生涯，儘管打擊低於聯盟平均，歷經多次轉隊仍得以留在大聯盟，主要就在於他的外野防守價值，生涯在中外野出賽多達93場，比起左、右外野的62場明顯更多，在怪物如林的大聯盟，費爾柴德也能佔據中外野，足以顯見其防守能力。費爾柴德外野防守有多好，從數據上一覽無遺，2024年於紅人隊單季出賽94場，526局外野防守中，DRS (Defensive Runs Saved) 為+6，若換算為整季120場，預估能幫球隊多守下14分。另根據Statcast系統顯示，費爾柴德生涯中外野進階防守數據OAA（Out Above Average）為+2，高於聯盟平均水準之上。OAA（Out Above Average）是大聯盟專門開發的進階防守數據，運用Statcast系統計算出綜合總分，用來評價一位球員的防守貢獻，如果表現是正數，則代表該名球員，與同樣守備位置的球員相比，具備更大防守價值。費爾柴德外野防守評價高，跟他頂級的加速度、爆發力有不少關係，生涯跑速（Sprint Speed）位列大聯盟前10%，2024年14次盜壘成功13次，成功率高達92.8%，另外傳球平均速度約85.3哩（約137公里），也高於大聯盟平均。費爾柴德加入中華隊，若調整狀況沒有意外，應有機會直接空降先發中外野手，原本不動的32歲中外野手陳傑憲，也可以移防至角落外野，搭配曾於2023年拿下外野金手套的陳晨威，共組固若金湯的外野防區。打擊上，費爾柴德生涯於大聯盟OPS為86，略低於聯盟平均，雖擁有接近平均的長打火力，但揮空率過高導致被三振數居高不下，成為打擊上死角，但作為右打的他，生涯對左投tOPS+高達118，明顯高於對右投的84，179場樣本數也不算低。過去在紅人2季191場出賽中，每當面對左投時，定位是4號外野手的費爾柴德就能獲得先發機會，也有擔任對左手牛棚投手時的關鍵代打，顯見其確實被大聯盟球隊當作「左投殺手」來使用。