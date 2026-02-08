我是廣告 請繼續往下閱讀

第6屆WBC世界棒球經典賽各國30人參賽名單昨出爐，中華隊2大混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）、「龍仔」龍恩（Jonathan Long）確定加入，「費仔」費爾柴德稍早也特別錄製影片，感謝中華隊邀請，除燦笑表達代表台灣出賽經典賽的期待，還大秀標準中文，「加油台灣，加油！」現年29歲的費仔有5年大聯盟資歷，2024年在紅人曾單季出賽94場，累積打擊率2成15、8支全壘打、30分打點與13次盜壘，本季在大聯盟則獲28場出賽。費仔休賽季與克里夫蘭守護者簽下一紙附帶大聯盟春訓邀請的小聯盟合約，力拚重返大聯盟，原本球迷擔心他會因此婉拒中華隊徵召，但最終仍確定加入中華隊，預計將於3月初直接飛到日本宮崎與中華隊會合。費仔昨日才於個人IG上，與經紀公司「CAA Sport」發表協作貼文，宣布加入中華隊，留言區台灣球迷狂刷國旗慶祝這位大聯盟級戰力加入，就連中華隊捕手林家正也驚喜現身，留下國旗歡迎他。結果費仔今天就特別錄製影片給中華隊，短短14秒影片中表達對於參戰WBC的期待，費仔大聯盟不以打擊見長，成績與中華隊主砲張育成相似，但個人最大價值在於防守能力，足以在大聯盟以中外野手出賽，根據Statcast系統顯示，其生涯中外野進階防守數據OAA（Out Above Average）為+2，高於聯盟平均水準之上，還具有同樣是平均以上的傳球速度（約85.3哩）與頂尖跑速。