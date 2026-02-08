我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰2026年WBC世界棒球經典賽，中華隊30人名單前日出爐，徵召多達14名旅外球員，創下歷屆之最，中職球員入選16人則為歷屆最少，但整體仍佔超過半數，其中富邦悍將、味全龍與新科冠軍樂天桃猿，皆入選3人最多，去年年度戰績排名前2的中信兄弟、統一獅以及第4的台鋼雄鷹，則僅入選2人。中華隊30人名單中包含16名投手、3名捕手、7位內野手與4位外野手，投手16位不僅比上屆14人更多，更是本屆C組5隊中，準備最多投手的國家隊。旅外14名球員中，多數皆為投手入選，多達9位，內野則有李灝宇、鄭宗哲與國家隊當家鐵捕林家正，外野為休賽季剛加盟日職琦玉西武獅的重砲林安可。此外中華隊也首度破天荒徵召到大聯盟體系的台裔球員參戰，「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）過往擁有5年大聯盟資歷，是潛在先發中外野人選，「龍仔」龍恩（Jonathan Long）則是小熊農場3A去年最佳新人，預計鎮守一壘。中職方面，集訓名單32人中就有26位球員出自中職，最終16人入選。其中富邦悍將、樂天桃猿當時都入選5人最多，最終3人入選30人名單，味全龍4中3，除兩位捕手吉力吉撈．鞏冠、蔣少宏都入選，還加上火球男林凱威。中信兄弟、台鋼雄鷹則都是4中2，統一獅當時僅入選3人，最終陳傑憲、胡智爲入選，但包含古林睿煬、林安可，過去都曾效力統一獅。