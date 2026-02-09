我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林子偉上屆經典賽還是以外野手出賽，其多守位特性，對於中華隊而言至關重要。（圖／記者葉政勳攝）

備戰2026年世界棒球經典賽，中華隊6日已經選出30人參賽名單，野手總計14人，扣除無合約在身的當家鐵捕林家正，仍有5人為現役旅外球員，其中內野長打火力是焦點，包含芝加哥小熊3A年度最佳新秀龍恩（Jonathon Long）、老虎3A強打李灝宇以及本土張育成等人，都有望擔任中心打線要角，若再加上林安可、吉力吉撈．鞏冠2位主砲級球星，中華隊如要火力最大化，甚至可排出百轟打線。中華隊本屆內野陣容，在補上去年3A打擊率3成05、20轟與91分打點的龍恩、以及14轟的李灝宇後，長打火力升級，去年中職65場扛14轟的張育成，開訓時受訪透露中華隊定位在角落一三壘，屆時一壘交給龍恩、二壘李灝宇，3人同時先發應是合理期待。捕手方面，主戰捕手林家正從第一階段集訓就隨隊至今，加上12強表現，應仍是先發首選，吉力吉撈．鞏冠、林安可一左一右，視情況成為DH人選。但若中華隊需要火力最大化，甚至可以讓吉力吉撈．鞏冠蹲捕，解放DH位置給林安可，屆時中華隊打線上，龍恩、李灝宇、張育成、吉力吉撈．鞏冠與林安可上述5棒加起來，去年球季就貢獻多達95轟，再加上陳晨威、陳傑憲等4位打者，便可組成百轟打線。外野方面，扣除林安可，本次只選進「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）、陳傑憲與陳晨威3位外野手，3人都是前段棒次合理選項，費爾柴德去年雖陷入低潮還受傷，但過去大聯盟打擊成績甚至勝過張育成，也帶給中華隊額外期待感。若無意外，費仔陳傑憲與陳晨威3人預賽4場可能得上好上滿，但若不幸有狀況發生，林子偉上屆經典賽還是以外野手出戰，本次作為萬用工具人的他，隨時可能被移往外野支援。