▲效力韓職三星獅的元兌仁，是韓國原本預計交手台灣晉級戰推出的王牌投手，昨日卻傳出傷退。（圖／美聯社／達志影像）

▲韓華鷹隊文東珠因肩膀發炎無緣入選經典賽韓國隊，總教練柳志炫在受訪時透露，早在1月30日就收到選手肩膀不適的情資。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照）

2026年WBC經典賽3月5日即將開打，韓國隊昨日再傳壞遭消息，本土王牌元兌仁因手肘屈肌受傷退出國家隊，加上年輕火球男文東珠也辭退，以及先前的安佑鎮、具昌模等本土強投因狀況未達預期未入選，等於韓國原不只預計對台灣2位先發投手被迫缺席，本土「四大金剛」更全數缺戰，韓媒「SPOTV NEW」因而很害怕面對台灣之戰，恐陷入上屆因投手強度不足止步預賽的噩夢重演。韓國上一次闖進經典賽複賽，已經要追溯至2009年第2屆WBC，當時他們一路打進決賽才敗給日本，想不到後續連3屆止步預賽。在昨日傳出元兌仁也因傷退出後，韓媒「SPOTV NEW」報導稱，原本期待的「四大金剛」安佑鎮、具昌模、文東珠和元兌仁先後退出國家隊，先發戰力恐不如預期強悍。南韓隊已連續3屆「一輪遊」，預賽就止步，今年力拚暌違17年晉級複賽，韓媒SPOTV NEWS報導，原本今年經典賽是期待安佑鎮、具昌模、文東珠和元兌仁能組成極具競爭力的4人輪值，結果前2人因身體狀況未入選，文東珠和元兌仁也都因傷辭退，先發投手戰力拉警報。韓媒也於文中透露，原本預料8日午場面對中華隊的晉級關鍵戰，有望推出元兌仁先發、文東珠接力壓制的完美劇本，但如今確定夢碎，在經典賽預賽有單場65球用球數限制下，得靠牛棚扛起更多局數。韓國隊上屆經典賽，就因為陷入無強力投手可用，首戰就以7：8遭澳洲擊敗，輸掉關鍵一場，第二戰更被日本豪取13分，因投手提前崩盤而出局，「如今2023年惡夢又再度浮現，這屆恐怕會成為令人惋惜的比賽。」韓國在文東珠、元兌仁缺席後，面對台灣關鍵戰，有可能改由韓裔大聯盟資深投手唐寧（Dane Dunning）出賽，他曾於2023年於遊騎兵單季先發拿下12勝7敗、防禦率3.70成績，但近年因傷導致身手下滑，本季先後效力遊騎兵、勇士，總計出賽12場、防禦率高達6.97，ERA+僅有58。