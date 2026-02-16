我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年WBC世界棒球經典賽3月初開打，日本當家巨星大谷翔平確定本屆賽事只打不投，道奇總管高梅茲（Brandon Gomes）受訪時也談到關鍵，強調是與大谷翔平本人協調下最初的共同結果，「以他能為道奇投滿整個球季的前提，最終做出的決定。」針對外界猜測的保險因素，高梅茲也澄清非事實。「這不在我們的討論範圍內。」大谷翔平近日於美國參與道奇春訓，加入投捕組以投手身分調整，但確定剩下不到1個月開打的WBC世界棒球經典賽，只會以指定打擊出賽，投手大谷則徹底封印。道奇總管高梅茲對外受訪時，也表明球團立場，尊重大谷翔平在WBC中能扮演的角色，但主要考量在於大谷翔平能否以健康姿態，為道奇投完一個賽季。「主要原因就是確認他是否處在一個舒服的治狀態，能為MLB漫長球季做好準備，我們討論圍繞在他參賽WBC，以及在球季中工作量之間該如何取得平衡這件事上。」由於大谷翔平過去2度接受右手肘手術，2023年甚至動了生涯第2次TJ，直接關機超過1年時間，因而當他決定不投球消息傳出後，外界參測是否與保險狀況有關，高梅茲則強調，大谷翔平在申請保險時，早已提供相關體檢資料且通過，「所以這根本不在討論範圍內。」大谷翔平本人受訪時，也透露WBC出賽狀況，是跟球團討論後的結果，「當然也包含身體的感覺，在WBC定位、新球季定位上做出協調，最終做出的結果。」儘管目前已經展開投球訓練，但由於去年也是直到6月才剛復出投手丘，對於最終在WBC只打不投的結果，自己也坦然接受。