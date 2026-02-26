我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳傑憲與徐若熙久違對決，揮空遭三振後，笑著對徐若熙比出大拇指的手勢，對其變化球表達讚賞。（圖／記者林柏年攝,2026.2.26）

備戰第6屆WBC世界棒球經典賽，中華隊參與2026年台日交流賽，於台北大巨蛋與日本一冠軍軟銀鷹正面交手，旅日強投徐若熙與中華隊隊友對決，首局就狂飆158公里火球，僅用11球投出三上三下，包含與張育成、台灣隊長陳傑憲上演頂尖對決，陳傑憲揮空遭三振後，也笑著對徐若熙比出大拇指的手勢，對其變化球表達讚賞。徐若熙休賽季以3年15億日幣大約轉戰福岡軟銀，並投入中華隊參戰經典賽，今日先隨隊回到台灣餐與台日交流賽，徐若熙首次披軟銀戰袍公開亮相，就是面對屆時經典賽中華隊的隊友。首局徐若熙面對開路先鋒陳晨威，僅用2球就讓他打出二壘滾地球出局，其中第2球現場轉播測到158公里，與春訓時期不到150公里相比，徐若熙明顯已經把狀況調整到實戰階段。後續徐若熙面對中華隊最強二棒張育成，兩人對決前還先打招呼致意，最後張育成打出右外野飛球出局。2出局後，陳傑憲上場打擊一路纏鬥5球，被徐若熙138公里招牌武器指叉變速三振，兩人相視而笑，陳傑憲還比出讚的手勢。徐若熙第2局續投，1出局後被吳念庭打出一支穿越安打，最後對林子偉飆出三振化解危機，本局徐若熙球速仍能維持在155公里左右，顯見其近況確實已經進入狀態，退場時軟銀內野手也特別跑到旁邊稱讚他的表現。