以色列與美國28日聯合對伊朗發動空襲，首都德黑蘭在內多地遭到攻擊，伊朗也對中東多國的美軍設施發動報復反擊。卡達、科威特、阿拉伯聯合大公國等鄰近國家都關閉領空，有網友貼出票務平台截圖，指敘利亞大馬士革飛往中國北京的單程機票，已經飆到新台幣1748至2500萬元，他透露是因為中國人在當地「幹壞事」協助獨裁政權鎮壓民眾，讓民眾對中國有血海深仇。據中媒《每日經濟新聞》報導，有中國網友在票務平台上搜尋從敘利亞大馬士革機場飛往上海、北京的機票，結果卻出現單程機票高達「人民幣554萬、382萬元」（約新台幣2535萬、1748萬元）的天價；對比戰爭爆發前，廈門航空的單程票價不到人民幣3000元（約新台幣1.4萬元）、阿聯酋航空則約人民幣1萬元（約新台幣4.6萬元）。知情人士說明，票務平臺出現「售價382萬元」的航班，多為供應商後台人工作業失誤，導致前端展示出現異常。中媒實際檢視，28日當天大馬士革至上海已無可售航班、而3月1日及之後仍有部分航班在售，常規航班票價約人民幣1萬多元，也有超過人民幣6、7萬元的高價航班，但到28日晚間6時40分後，已經查無大馬士革飛往北京、上海、香港的機票。網紅「印和闐」貼出天價機票的截圖，在臉書粉專發文說，很多中國人要從伊朗撤離，只能從伊朗西部走陸路出境，到大馬士革離境，「當地的中國人非走不可，是因為中國在當地為神權政府造了太多孽。」印和闐指出，伊朗的人臉辨識、網路控管，以及神權政府有效鎮壓，都是中國在背後支持，這個國家幾乎每個人都有親戚朋友因為中國政府的指導而有親朋好友非自然死亡，可能是一個持平的敘述。印和闐說他有朋友因為研究常去伊朗，如果落單一個人走在街上，常常可能會被伊朗路人抓起來痛打一番，有多次被伊朗朋友解救的經驗，「因為我們長得太像他們中國人，而伊朗民間對於中國人的恨，是血海深仇的恨。因為這種恨才會讓當地的中國人有這種離譜的逃難價格出現。他也說，「我的心地很善良，還是要提醒藍白粉一下。不管你的自我認同是什麼，一旦出了台灣，最好還是乖乖地說自己是台灣人。儘管在台灣你不需要為了你是台灣人還是中國人而道歉，但是只要在國外被伊朗人發現你說你是中國人，當場被揍到殘廢也只能感謝伊朗人的寬容。」