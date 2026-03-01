我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC經典賽中華隊宮崎練習日，投手林凱威（左）、徐若熙（右）進行熱身練習。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

▲經典散中華隊投手古林睿煬。（圖／記者林柏年攝,2026.2.27）

▲WBC經典賽中華隊宮崎練習日，投手林詩翔進行傳接球練習。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

▲WBC經典賽中華隊宮崎練習日，投手張奕和以前歐力士二軍的隊友互相打招呼。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

▲WBC經典賽中華隊宮崎練習日，投手陳冠宇進行傳接球練習。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

▲WBC經典賽中華隊宮崎練習日，投手張峻瑋進行傳接球練習。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

▲WBC經典賽中華隊宮崎練習日，投手林維恩進行熱身練習。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

▲經典賽中華隊投手陳柏毓。（圖／中職提供）

▲WBC經典賽中華隊宮崎練習日，投手林昱珉進行傳接球練習。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

▲WBC經典賽中華隊宮崎練習日，投手鄭浩均進行傳接球練習。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

▲WBC經典賽中華隊宮崎練習日，投手莊陳仲敖進行傳接球練習。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

▲WBC經典賽中華隊宮崎練習日，投手胡智爲進行熱身練習。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

▲WBC經典賽中華隊宮崎練習日，投手曾峻岳進行傳接球練習。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

▲WBC經典賽中華隊宮崎練習日，投手沙子宸進行熱身練習。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

▲WBC經典賽中華隊宮崎練習日，投手孫易磊進行熱身練習。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

▲WBC經典賽中華隊宮崎練習日，捕手吉力吉撈·鞏冠進行打擊練習。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

▲WBC經典賽中華隊宮崎練習日，捕手林家正進行打擊練習。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

▲WBC經典賽中華隊宮崎練習日，捕手蔣少宏進行打擊練習。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

▲WBC經典賽中華隊宮崎練習日，內野手鄭宗哲進行守備練習。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

▲WBC經典賽中華隊宮崎練習日，內野手林子偉進行打擊練習。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

▲WBC經典賽中華隊宮崎練習日，內野手張育成進行打擊練習。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

▲WBC經典賽中華隊宮崎練習日，內野手吳念庭進行守備練習。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

▲WBC經典賽中華隊宮崎練習日，內野手李灝宇進行守備練習。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

▲WBC經典賽中華隊宮崎練習日，內野手江坤宇進行打擊練習。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

▲WBC經典賽中華隊宮崎練習日，外野手費柴爾德（Stuart Alexander Fairchild）進行打擊練習。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

▲WBC經典賽中華隊宮崎練習日，外野手陳傑憲進行打擊練習。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

▲WBC經典賽中華隊宮崎練習日，外野手林安可進行打擊練習。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

▲WBC經典賽中華隊宮崎練習日，外野手宋晟睿進行打擊練習。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

▲WBC經典賽中華隊宮崎練習日，外野手陳晨威進行打擊練習。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.01）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開賽在即，中華隊今（1）日於宮崎SOKKEN球場展開官方練習日，當地天氣晴朗，中華隊把握好天氣，進行室外打擊練習，備受矚目的「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）、「怪力男」李灝宇都展現驚人的打擊爆發力，不斷將球打出全壘打牆外。投手方面，昨晚當抵達宮崎的旅美投手林昱珉、莊陳仲敖、林維恩、沙子宸全數亮相，中華隊正式以「完全體」登場。