2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）開賽在即，中華隊今（1）日於宮崎SOKKEN球場展開官方練習日，當地天氣晴朗，中華隊把握好天氣，進行室外打擊練習，備受矚目的「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）、「怪力男」李灝宇都展現驚人的打擊爆發力，不斷將球打出全壘打牆外。投手方面，昨晚當抵達宮崎的旅美投手林昱珉、莊陳仲敖、林維恩、沙子宸全數亮相，中華隊正式以「完全體」登場。
中華隊投手（16人）：📍林凱威（0號、味全龍）、📍徐若熙（00號、福岡軟銀鷹）
📍古林睿煬（11號、北海道日本火腿鬥士） 📍林詩翔（12號、台鋼雄鷹） 📍張奕（19號、富邦悍將） 📍陳冠宇（20號、樂天桃猿） 📍張峻瑋（37號、福岡軟銀鷹） 📍林維恩（42號、運動家） 📍陳柏毓（44號、匹茲堡海盜） 📍林昱珉（45號、亞利桑那響尾蛇） 📍鄭浩均（47號、中信兄弟） 📍莊陳仲敖（48號、運動家） 📍胡智爲（58號、統一獅） 📍曾峻岳（60號、富邦悍將） 📍沙子宸（92號、運動家） 📍孫易磊（96號、北海道日本火腿鬥士） 中華隊捕手（3人）：📍吉力吉撈・鞏冠（4號、味全龍） 📍林家正（27號、自由球員） 📍蔣少宏（63號、味全龍） 中華隊內野手（6人）：📍鄭宗哲（1號、波士頓紅襪） 📍林子偉（15號、樂天桃猿） 📍張育成（18號、富邦悍將） 📍吳念庭（39號、台鋼雄鷹） 📍李灝宇（55號、底特律老虎） 📍江坤宇（90號、中信兄弟） 中華隊外野手（5人）：📍Stuart Fairchild（17號、克里夫蘭守護者） 📍陳傑憲（24號、統一獅） 📍林安可（77號、統一獅） 📍宋晟睿（88號、中信兄弟） 📍陳晨威（98號、樂天桃猿）