▲妮可曬出與峮峮的合照，兩人一同前往東京。（圖／翻攝自IG@nicole840629）

2026世界棒球經典賽（WBC）明日將迎來中華隊的首戰，中華隊應援團CT AMAZE也陸續出發東京，峮峮今在桃園機場被粉絲捕獲，只見她身穿白色羽絨大衣和棉褲，心情看起來十分愉悅，非常有耐心地和送機的粉絲打招呼，身旁的妮可也一樣展露笑容。峮峮2小時前在IG轉發粉絲的限時動態，只見她穿著白色羽絨大衣，戴著粉色鴨舌帽，墨鏡架在帽子上面顯得格外有型，而她看起來心情非常輕鬆，很認真地跟粉絲打招呼，不小心走太快還回頭補揮手，身旁的妮可則是拖著行李，一樣對粉絲露出笑容，可見啦啦隊的人氣不比球員差。除了峮峮之外，秀秀子、Travis、Jessy已經抵達東京，秀秀子一早還自己搭公車去賞櫻花，瑟七、侯芳、一粒也都發在機場的限動，準備前往東京，，多位人氣啦啦隊與新生代應援成員同場登場，被球迷形容為「女神級夢幻名單」。有趣的是，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters入選的代表有峮峮、妮可，先前聲勢極高的短今反而沒出線，對此，一名資深球迷就分析妮可的隱藏優勢，表示妮可其實很有「冠軍命」，一轉隊到中信當PS女孩，就破除中信兄弟11年沒總冠軍的魔咒，十分強運。