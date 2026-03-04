我是廣告 請繼續往下閱讀

▲妮可（右）與峮峮（左）昨日就已飛往東京巨蛋。（圖／妮可IG@nicole840629）

▲妮可去年被任命為PS新任隊長，人氣持續攀升。（圖／記者陳明安攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）中華隊應援團CT AMAZE最終能前往東京巨蛋的12名女孩名單在今（4）日出爐，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters入選的代表有峮峮、妮可，先前聲勢極高的短今反而沒出線，引起粉絲討論。對此，一名資深球迷就分析妮可的隱藏優勢，表示妮可其實很有「冠軍命」，一轉隊到中信當PS女孩，就破除中信兄弟11年沒總冠軍的魔咒，十分強運。CT AMAZE總人數多達36人，礙於東京巨蛋場邊位置有限，因此官方這次只派出12名女孩前往東京幫中華隊應援，而這12人名單今日出爐，包含中信兄弟的峮峮與妮可、味全龍林襄與小映、富邦悍將秀秀子與Jessy、樂天桃猿孟潔與岱縈、統一獅瑟七與侯芳、台鋼雄鷹一粒與妡0，被讚是最強黃金陣容。不過也有許多粉絲好奇，為何先前呼聲極高的短今沒有入列，反而是妮可出線。對此，一名資深球迷向《NOWNEWS今日新聞》分析妮可的優勢，表示除了賽場上的表現亮眼外，妮可其實還是球場的幸運天使。2020年她還在統一獅啦啦隊Uni Girls時，就見證統一獅拿下隊史第10座總冠軍；2021年妮可轉隊到中信兄弟應援後，馬上又見證中信兄弟終結11年陪跑的魔咒，連續2年抱回總冠軍獎盃，這讓資深球迷不禁稱讚妮可：「有冠軍命」，希望妮可的好運也可以助攻中華隊，在經典賽成功晉級，奪得第一。而妮可不僅達成個人所屬球隊連續3年都奪下總冠軍的特殊紀錄，她去年也被Passion Sisters任命為新任隊長，這讓她成為中職史上首位在兩支不同球隊都擔任過隊長的啦啦隊員，可見妮可實力有多驚人。另外，身高約170公分的妮可不僅有大長腿，還有可愛小梨渦，憑藉著高挑的身材與親切的笑容，人氣持續攀升，目前IG有14.6萬粉絲追蹤。