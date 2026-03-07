我是廣告 請繼續往下閱讀

▲費仔的媽媽是台灣人，這次他接受徵召加入中華隊，成為隊內強棒。（圖／記者葉政勳攝）

▲費仔（右）和老婆漢娜（左）的感情極佳，俊男美女的搭配讓人賞心悅目。（圖／漢娜IG@hannafairchi）

▲漢娜跟著費仔去到東京巨蛋，在場邊幫老公加油，球場穿搭超級正。（圖／漢娜IG@hannafairchi）

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽火熱開打，今（7）日在東京巨蛋上演中華隊對戰捷克隊的關鍵戰役。全場球迷熱血沸騰，。而如此強運的費仔去年11月才剛完婚，中華隊在WBC C組預賽已連輸2場，5、6日對決澳洲、日本時比分甚至都沒有破蛋，費仔昨晚一記全壘打更不小心飛到界外，導致中華隊始終沒分數進帳。但這低潮局勢終於在今日對戰捷克時被打破，中華隊首局進帳2分破蛋，加上第2局費仔的Home Run猛攻，中華隊截至中午12點，已拿下6分，終於讓球員們鬆了一口氣。費仔的強打成為中華隊氣勢上漲的關鍵，意義非凡，而他的好運似乎有跡可循。原來29歲的費仔4個月前才剛結婚，娶回金髮愛妻漢娜，當時兩人的婚禮辦在希臘，費仔還發文告白老婆：「這句「I’m a lucky man（我真是個幸運的男人）」如今在賽場上也得到完美應證，自從升格為人夫後，費仔的打擊手感似乎也跟著「開掛」。他在受訪時曾多次提到，妻子是他在場上拼搏的最大支撐，今日這一轟，也被粉絲戲稱為最強的「新婚紅包」。據悉，漢娜和費仔愛情長跑4、5年，早已是彼此身邊最穩定的依靠，而漢娜這次也跟著費仔來到東京巨蛋看球，。另外，漢娜也對鏡自拍，分享自己的球場穿搭，，讓人看得目不轉睛。