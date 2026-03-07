我是廣告 請繼續往下閱讀

▲英雄歸來！費仔（右）轟出滿貫砲後，與一路協助他融入台灣的「心靈捕手」林家正（左）熱血擊掌，中華隊全隊士氣沸騰到最高點。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.07）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽，歷經前兩戰合計16局狂吞鴨蛋的極度屈辱後，中華隊今（7）日面對捷克隊，打線宛如猛虎出閘，以14：0的懸殊比分，無情地將捷克隊「扣倒」。來自大聯盟台美混血球員「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），用一支震驚東京巨蛋的滿貫砲，成功寫下歷史，台灣隊長陳傑憲表示：「這一轟將讓台灣人永遠記住他的名字。」大聯盟重砲甘願觸擊！ 陳傑憲揭「想贏的心態」首局中華隊立刻以速度戰啟動無情攻勢，開路先鋒鄭宗哲突襲短打成功上壘後，緊接著費爾柴德也跟著擺出短棒觸擊，這個出其不意的戰術徹底擾亂對手，導致捷克捕手傳球失誤，中華隊兵不血刃送回極度渴望的第1分。一個在大聯盟體系打滾多年、具備長打能力的強打者，在最關鍵的開局選擇打小球戰術。賽後陳傑憲談到這個瞬間，他情緒帶些激動：「最讓我感動的是，連（張）育成在那個情況下他也做了這個舉動，我覺得這就是『想贏的心態』。」滿貫砲引爆東巨蛋！ 板凳席歡聲雷動比賽進入中段，費仔再次站上打擊區，這次他不再隱藏火力，對著捷克投手揮出一記豪邁無比的滿貫全壘打，讓東京巨蛋裡的台灣應援區瞬間陷入瘋狂的沸騰狀態。坐在板凳席上的陳傑憲，看到那顆小白球飛上看台的瞬間，整個人興奮地跳了起來，對著繞壘的費爾柴德狂吼，要他比出中華隊標誌性的「敬禮」手勢，「我覺得不管是誰，在那個情況下打出全壘打，我都覺得像自己打的一樣。因為畢竟我們是一個團隊。」打破語言文化隔閡的新台灣英雄：大家記住你了在陳傑憲眼中，費爾柴德今天最了不起的地方，甚至超越了那發石破天驚的滿貫砲。他在賽後特別點出了一件許多球迷未必察覺的最大挑戰，要一個外籍球員瞬間融入一支語言不通、文化完全不同的國家隊，在極短的時間內做到不分你我，這比轟全壘打還要難上百倍。陳傑憲強調：「他是一個有大聯盟資歷的選手，他也能夠跟我們融為一體、不分你我，這是一個很難能可貴的地方。我真的很感謝他，這場比賽結束後，我相信台灣人都會記住他叫什麼名字。」