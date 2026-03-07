我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊今（7）日在「台捷大戰」以14：0提前7局扣倒捷克隊，其中台美混血球星「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）個人4次打擊全數上壘，敲出2安，第2局的滿貫砲替中華隊奠定勝基，賽後費爾柴德表示，這顆首轟球要獻給從美國遠道而來的「費媽」，「今天能為他們獻上一場精彩的比賽，感覺真的很棒。」此役費爾柴德扛先發第3棒、指定打擊，全場2打數敲出2安打、4打點，包含1支偷襲觸擊的內野安打以及奠定勝基的滿貫全壘打，另外選到1次保送與1次故意四壞球保送，成為此役中華隊的致勝功臣之一。費爾柴德賽後表示，今日的感覺很好，「這證明了我昨天最後幾次打擊確實比之前的表現要好。我開始對自己的揮棒感覺不錯，並將這種狀態延續到了今天。」費爾柴德透露，開轟的時候並沒有太多的情緒，「我想說大多數時候我都挺冷靜的，但在內心深處，我感受到了所有的情緒。我為我們的團隊以及我們今天的表現感到興奮，也很高興我們贏得了比賽。」費爾柴德首度代表中華隊參加經典賽，一家人也遠從美國到日本替費爾柴德加油，包含費爸、費媽以及妻子，費爾柴德表示，「我的家人跑了這麼遠來看我打球，我很感激他們願意這麼做。今天能為他們獻上一場精彩的比賽，感覺真的很棒。」在費爾柴德開轟後，大會也用簽名球與球迷交涉，換回費爾柴德在經典賽的首轟，至於這顆球，費爾柴德打算送給媽媽當作禮物。費爾柴德在賽後的官方記者會表示，「真的很榮幸能代表自己母親的家鄉，在國際賽的舞台上展現能力。對於選擇讓我進入國家隊，以及給予我幫助的所有團隊人員，我表示衷心的感謝，在這裡打球真的很開心！」