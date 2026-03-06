我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊今（6）日以0：13不敵衛冕軍日本武士隊，吞下預賽2連敗，明（7）日「晚接午」遇捷克，力拚拿下預賽首勝，中華隊將此重任交給運動家投手莊陳仲敖。莊陳仲敖賽後表示，明日的任務就是全力搶勝，他也直言，本屆陣容是近幾年最佳，但結果卻不盡人意，辜負了球迷的期望。中華隊此役不敵日本隊，吞下預賽2連敗，雖然還沒確定遭到淘汰，但晉級的唯一可能，就是接下來要連勝捷克與韓國，首勝的重責大任，交付給旅美強投莊陳仲敖。對於明日先發戰捷克，莊陳仲敖坦言，現在想法就是全力搶勝，「因為現在目前還沒有拿到1勝，所以盡量幫球隊去拿到第1勝。」莊陳仲敖指出，現階段把自己調整到最好，「那明天就要上場了，也沒有太多時間可以去調整，就是盡力去投明天的比賽。」此役中華隊投手群遭到日本隊打者痛擊，被敲出13安、失13分，打線則是僅敲出1安，提前7局遭到扣倒，吞下預賽2連敗，團隊氣勢遭到嚴重打擊。莊陳仲敖直言，本屆中華隊是近幾年最好的陣容，「加上球迷也給我們很多期待，昨天跟今天打得內容沒這麼好，有點辜負大家的期望。」