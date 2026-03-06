我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC經典賽日本隊大谷翔平出來打擊練習，頻頻將球轟過外野大牆，讓現場球迷驚呼連連。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.06）

▲中華隊晉級劇本一：今天不僅對戰日本要贏，明天以及後天對上捷克以及韓國都要贏球，以小組分組第二出線。（圖/記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽的焦點戲碼「台日大戰」，今（6）日晚間於東京巨蛋正式引爆。這場攸關晉級與面子的頂尖對決，早在比賽開打前就已經徹底沸騰。大會精心準備的開賽儀式，直接將東京巨蛋化身為全亞洲最大的「夜店」，而台灣球迷展現出的驚人聲量，更是讓地主日本隊見識到了「最強第十人」的威力。為了迎接這場C組預賽的最高潮，大會在賽前儀式下足了重本。特派記者在現場直擊，在賽前介紹環節，東京巨蛋全場燈光瞬間暗下，伴隨著強烈的雷射光束與重低音電子音樂掃射全場，大螢幕上閃爍著大大的「LET'S GO!」字樣。整個球場宛如一場超大型的 EDM派對，將現場滿場4萬多名球迷的情緒瞬間催上最高點。在這種極具視覺與聽覺衝擊的「夜店風」氛圍下，大會依序介紹兩隊陣容。身為地主國，當日本武士隊的球員逐一被唱名時，現場自然爆發出極為巨大的歡呼聲。其中，當大螢幕出現日本隊頭號巨星、同時也是全球棒壇焦點的「二刀流」大谷翔平時，整個巨蛋的歡呼聲分貝毫無懸念地衝破天際，展現了無可匹敵的主場威壓。然而，今晚的東京巨蛋可不是日本隊的「絕對主場」。當大螢幕亮起「CHINESE TAIPEI」並開始介紹中華隊陣容時，看台上的台灣球迷立刻展開了最猛烈的「聲量反擊」。現場爆發出極度驚人的歡呼聲浪，由上萬名台灣球迷齊心發出的嘶吼，氣勢完全不輸給剛剛為日本隊歡呼的聲量，甚至在某些瞬間還隱隱有「蓋過地主」的反客為主之勢。而在中華隊的介紹名單中，除了現役的當家國手群，當轉播畫面帶到中華隊牛棚教練、同時也是曾在大聯盟叱吒風雲的「台灣之光」傳奇球星王建民，以及昨日挨了觸身球、今晚暫居板凳席的「台灣隊長」陳傑憲時，現場更是爆發出極度熱烈的掌聲與高分貝歡呼。