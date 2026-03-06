我是廣告 請繼續往下閱讀

▲WBC經典賽日本隊大谷翔平出來打擊練習，頻頻將球轟過外野大牆，讓現場球迷驚呼連連。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.06）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊今（6）日交手衛冕軍日本武士隊，賽前大聯盟頭號球星大谷翔平上場進行打擊練習成為全場焦點，總計21次揮擊敲出10轟。有趣的是，現場除了媒體、球迷捕捉大谷的打擊英姿，就連中華隊球員都走出休息室「欣賞」，旅美左投林維恩笑說，看到脖子很痠，因為要一直抬頭。賽前中華隊以主隊身份先進行練習，結束後輪到地主日本隊練打，當時就有日媒透露，大谷翔平可能會出來進行打擊練習，「大谷選手平時在道奇隊不太會在戶外打擊，但在地主球迷面前，有機會亮相。」在日本隊練習開始後半小時，大谷翔平走出休息區，開始進行打擊練習。總計大谷在21次揮棒中，擊出10支全壘打，驚人的是還擊中大螢幕，展現恐怖的長打爆發力，除了看台上的球迷舉起手機拍攝，連在場內的採訪的各國媒體都拿著各種攝影器材紀錄大谷的打擊。有趣的是，大谷在打擊時，作為對手的中華隊球員，也走出三壘休息區，在旁觀欣賞大谷打擊，包含陳傑憲、胡智爲、宋晟睿、張政禹、李灝宇、陳晨威、陳冠宇、林維恩等選手。結束打擊練習後，大谷帶著笑容與隊友們擊拳，在全場閃光燈中走回休息室，備戰今晚的「台日大戰」，此役大谷扛先發開路先鋒、指定打擊。旅美投手林維恩分享看完大谷打擊練習的心得，「第一次看他這樣打，就不是一般人，感覺很像我們球隊的新人王柯茲（Nick Kurtz），但大谷還是很厲害，每顆都非很快。」他笑說看大谷脖子很痠，因為要一直抬頭，被問到有沒有信心交手大谷，林維恩說，「我怎麼會沒信心，準備好了就來解決他們啊！」