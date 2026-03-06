我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊今（6）日以0：13不敵衛冕軍日本武士隊，投手群被敲出13安、打線僅出現1安，最終僅7局就被「扣倒」。開路先鋒鄭宗哲此役2打數無安打，選到2次保送，賽後他坦言，團隊處在非常不好的情況，「「但這系列賽還沒結束，目前大家能做的就是把後面2場贏下來，然後再看怎麼樣。」鄭宗哲此役打開路先鋒、守二壘，首打席面對山本由伸敲出投手滾地球出局，第2打席與山本纏鬥7球，最終選到保送，第3席投手換成宮城大彌，鄭宗哲仍大開選球眼，再度選到保送，第4打席遭到曾谷龍平三振，成為此役最後一個出局數，中華隊終場以0：13慘遭衛冕軍完封。鄭宗哲賽後受訪時表示，自己的工作就是想辦法上壘，「不管用什麼方式，就是固定好自己的好球帶，盡可能的上壘，然後幫助球隊。」中華隊此役落敗後，吞下預賽2連敗，團隊氣氛低迷，選手離場時面無表情，鄭宗哲坦言，球隊目前處在一個非常不好的情況，「但這系列賽還沒結束，目前大家能做的就是把後面2場贏下來，然後再看怎麼樣。」鄭宗哲直言，還有2戰，就是大家目前要面對的事情。