「歌壇鐵肺天后」鄧紫棋今（22）日正式宣佈，將於4月10、11、12 日帶著全新個人巡迴演唱會《I AM GLORIA》在台北大巨蛋開唱，消息一出讓粉絲激動不已，準備搶票。近年鄧紫棋與前東家「蜂鳥音樂」對簿公堂，曾控訴長達6年未收到任何版稅，也因對方擁有百首歌曲的詞曲、錄音版權，鄧紫棋只好以創作者身分重新錄製舊作，去年推出重錄專輯《I AM GLORIA》。
鄧紫棋與前東家撕破臉 控訴6年未收到版稅
鄧紫棋與前東家「蜂鳥音樂」撕破臉，曾在社群上PO出長文控訴，在長達6年的時間裡，身為創作者的她，竟面臨版稅收入為「0」的荒謬境遇，不僅為了「鄧紫棋」這個藝名的商標權對簿公堂，連同《泡沫》、《光年之外》等多首成名曲的歌曲版權也深陷法律爭議。
鄧紫棋15歲與前公司簽下英文合約，在未成年且由母親代簽的情況下，導致她多年後才發現，自己作品的著作權並不在自己手中，僅能分得部分版稅。鄧紫棋曾以「我的孩子」形容這些創作，坦言當時感到無助且絕望，深怕失去這些心血。
為了捍衛尊嚴與權利，她不惜在事業巔峰期選擇重啟，成立個人工作室，甚至重新錄製舊作，終於在去年推出重錄專輯《I AM GLORIA》。如今能站在大巨蛋的舞台上，象徵著她已走出陰霾，成功奪回屬於自己的音樂主權「破繭重生」。
鄧紫棋大巨蛋連唱3天 售票日期曝光
鄧紫棋將於4月10、11、12 日，一連三天於台北大巨蛋舉辦《G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0—台北站》，成為台北大巨蛋啟用以來，首位舉行個唱的香港歌手。2月6日持有永豐銀行信用卡可搶先購票、2月7日全面啟售，除了拓元售票，還有Klook和trip.com可購買。
