▲鄧紫棋先前與經紀人雙雙透露來台意象，如今夢想成真，讓粉絲相當激動。（圖／鄧紫棋 IG @gem0816）

香港實力派歌手鄧紫棋，過去憑藉《我是歌手》爆紅，還曾在2013年入圍金曲獎歌后。今年7月鄧紫棋坦言有意來台演出，讓不少粉絲期待不已，因為上回鄧紫棋現身台灣已經是6年前，如今女神兌現承諾，理想國今（14）日在社群貼出海報，確定鄧紫棋明年4月登台，讓粉絲直呼：「終於」、「等好久了！」鄧紫棋的「I AM GLORIA 世界巡迴演唱會」自2023年底啟動以來聲勢驚人，巡演規模持續擴大，預計今年底前總場次將逼近150場，幾乎場場都是體育場等級，每站可容納3萬至5萬名觀眾，氣勢橫掃各地。先前有消息指出，鄧紫棋預計明年4月重返台灣舞台，演出場地更直攻台北大巨蛋，若成真，也將成為她在台灣規模最大的一次演唱會。對於外界盛傳她將於明年4月登上大巨蛋，鄧紫棋的經紀窗口先前曾回應：「請密切關注工作室及主辦的官方資訊。」雖未正面證實，但也未否認時間與地點，讓歌迷解讀為「幾乎底定」，期待值持續升溫。如今主辦單位正式公布來台消息，也等同替這場萬眾矚目的演唱會揭開序幕。以渾厚音域與爆發力十足的現場實力聞名，鄧紫棋被粉絲封為「巨肺歌后」，舞台表現長年備受肯定。近來她展開世界巡演，不僅話題度高，也獲得國際肯定。今年7月，她曾透過IG宣布香港站加場消息，吸引大量台灣粉絲湧入留言敲碗，當時她親自回應「台灣場地有消息！」短短一句話立刻引爆社群，相關截圖在各大平台瘋傳，為台灣場提前暖身。事實上，鄧紫棋早已站上國際舞台。她曾被美國葛萊美獎官網點名，認為是將華語音樂推向全球的重要代表人物之一，巡演票房更名列全球女性歌手第4名，成績相當亮眼。回顧她上一次來台演出，已是2019年的「X.X.X. LIVE」世界巡迴演唱會，該系列自2018年起跑，橫跨亞洲、歐洲與北美洲，累積龐大口碑。