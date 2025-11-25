我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄧紫棋明年4月將來台開唱。（圖／Tixbay）

香港實力派歌手鄧紫棋，過去憑藉《我是歌手》爆紅，還曾在2013年入圍金曲獎歌后。今年7月鄧紫棋坦言有意來台演出，讓不少粉絲期待不已，因為上回鄧紫棋現身台灣已經是6年前，如今女神兌現承諾，Tixbay售票網曝光鄧紫棋演唱會資訊，宣布她將在明年4月站上台北大巨蛋開唱。目前tixbay售票網上出現了鄧紫棋即將來台開唱的消息，時間就定在明年4月，不過日期待定，票價也尚未出爐，不過已經掀起一波熱烈討論，預計屆時將引發搶票熱潮。鄧紫棋近來展開世界巡演，表現不僅備受關注，更獲得國際肯定，今年7月時，她曾透過IG宣布香港加場演出消息，消息一出引發粉絲熱烈迴響，不少台灣歌迷湧入留言敲碗期待開唱，她也親自回應：「台灣場地有消息！」簡短1句話瞬間引爆粉絲熱情，留言區一片歡騰，截圖更在社群平台廣傳，演出資訊尚未正式公布，如今有了進一步消息，再度點燃台灣歌迷的熱情。事實上，鄧紫棋曾被美國葛萊美獎官網點名，指明她是將華語音樂推向全球的重要人物之一，並指出其巡演票房表現名列全球女性歌手第4名，成績驚人，而回顧鄧紫棋上回來台， 已經是2019年的「X.X.X. LIVE」世界巡迴演唱會，該活動從2018年開始，跨越了2019年，在亞洲、歐洲和北美洲都有演出。