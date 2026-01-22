我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄧紫棋G.E.M. I AM GLORIA 世界巡迴演唱會2.0版本，將在今年4月唱上台北小巨蛋。（圖／翻攝自理想國）

▲小富婆鄧紫棋有私人飛機，可以載著她到處趕場。（圖／鄧紫棋IG@gem0816）

▲鄧紫棋（右）與造型師男友Mark（左）感情穩定且甜蜜。（圖／鄧紫棋IG@gem0816）

香港鐵肺歌后鄧紫棋今（22）日宣布「G.E.M. I AM GLORIA 世界巡迴演唱會」4月要唱上台北大巨蛋！該場巡演第一版從2023年開跑，去年就有數據顯示，巡演票房已突破4.24億美元（約新台幣127.4億元）。超狂吸金力讓鄧紫棋成功擠進全球女歌手歷來演唱會票房前5名，超越西洋天后瑪丹娜（Madonna）與韓國天團BLACKPINK，鄧紫棋的個人身價也上看12.56億人民幣（約新台幣56.5億元）。美國葛萊美獎（Grammy Award）官方網站去年5月發文，表示鄧紫棋的巡演票房已位居全球女歌手歷來票房第4名，進帳高達新台幣127億元。冠軍則由泰勒絲以新台幣622億元的票房拿下，亞軍是P!nk的「Summer Carnival Tour」巡演，票房約新台幣175.5億元、季軍是碧昂絲「Renaissance World Tour」巡演，進帳約新台幣174億元。排在鄧紫棋後面的則有西洋天后瑪丹娜，她2008至2009年舉行的「Sticky & Sweet Tour」巡演，票房約新台幣122億元，韓國女團BLACKPINK「Born Pink Tour」巡演則排第6名，進帳約99.4億元新台幣。由此可見，鄧紫棋是唯一擠進前5名的亞洲女歌手。除了演藝事業大獲成功，34歲的鄧紫棋也是著名的理財高手。根據港媒《經濟通》報導，她成名初期便開始在香港積極佈局房地產，2013年購入荃灣韻濤居，2018年再入手柏傲灣海景豪宅。去年她更趁房市低點出手，以8500萬港幣（約新台幣3.5億元）買下半山利安閣兩戶高層單位，展現雄厚財力。此外，鄧紫棋的投資眼光也延伸至科技領域，她早年投資的AI科技公司獲利高達10倍。有媒體估計，鄧紫棋也經常在IG曬出自己搭乘私人飛機的照片，雖然一度被質疑是在炫富，但她確實不缺錢，沒道理為了酸民的謾罵選擇低調生活。在感情生活上，鄧紫棋與造型師男友Mark Ngai（魏俊傑）穩定交往近8年。Mark的身分背景也相當驚人，屬於名副其實的「富三代」，外公王國旌是香港知名金融商，曾與影星關之琳有過一段短暫婚姻。Mark平時在社交平台分享的生活極其優渥，有收藏名車與名錶的嗜好。兩人不僅在生活中形影不離，在工作上也是最佳拍檔，讓鄧紫棋被外界譽為名副其實的「人生勝利組」。