歌壇天后G.E.M.鄧紫棋29日晚間在南寧舉辦《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會，向來在舞台充滿爆發力的鄧紫棋，竟罕見地情緒潰堤，在數萬名歌迷面前哽咽落淚。讓她破防的原因，正是近日發生在她家鄉香港、造成嚴重傷亡的大埔宏福苑大火。據了解，她已低調捐出1百萬元港幣（約415萬元新台幣），只希望大家平安。看到偶像突然在台上泣不成聲，全場歌迷心疼不已，紛紛齊聲大喊「不要哭」、「加油」為她打氣。鄧紫棋平復情緒表示，流淚不是因為個人的傷心，而是這幾天看到香港大火的新聞，內心受到極大的衝擊與感觸。她語帶哽咽表示：「這幾天對於香港來說，是一個非常難過的日子。」面對無情的災難，她深感個人的力量渺小，但仍希望能透過自己最擅長的音樂，在這個艱難時刻傳遞出一點溫暖與力量。在稍微擦去淚水後，鄧紫棋也對觀眾表示：「我想對正在面對災難的朋友，面對人生各自難處的朋友，我真的只想要知道，你們正在努力地、積極地、好好地活著。」她以此勉勵所有正處於低谷或面對災難的人，「無論人生多艱難，我們都要彼此扶持、一起積極地往前走。」據瞭解，鄧紫棋已低調宣布捐出港幣100萬元（約新台幣415萬元），全數用於協助此次大埔大火的救援行動及災後重建工作。關於明年4月鄧紫棋將在台北大巨蛋開唱的消息，鄧紫棋工作室也對外表示，請密切期待後續公布事項。