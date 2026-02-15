我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA 全明星週（All-Star Weekend）媒體日於昨（14）日登場，作為聯盟未來的兩大門面，聖安東尼奧馬刺「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）與明尼蘇達灰狼「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）不免被問到關於現役傳奇詹姆斯（LeBron James）即將面臨退休的話題。面對「詹皇退休時你會不會哭？」這個感性問題，兩位年輕巨星給出了截然不同的答案，文班亞馬表示絕對不會哭，引發全場爆笑。當被記者問到是否會在詹姆斯高掛球鞋那一天流下眼淚時，文班亞馬毫不猶豫地笑著回答：「不。」但他隨即補充道：「我不會流淚，但那感覺肯定會非常奇怪。」這位法國長人展現了他一貫的冷靜與理性。對於文班亞馬來說，詹姆斯是他學習「如何作為聯盟門面」的榜樣，他曾多次公開讚揚詹姆斯的職業精神與長青表現，但要他為此「哭出來」，顯然不符合他的風格。相較於文班亞馬的淡定，灰狼球星愛德華茲則展現了感性的一面。面對同樣的問題，他笑著說：「我會流淚嗎？我可能會流一些眼淚。」事實上，要談論詹姆斯的退休似乎還言之過早。現年41歲、正處於生涯第23個賽季的詹姆斯，依然保持著驚人的競技狀態。就在全明星週前，他在對陣達拉斯獨行俠的比賽中狂轟28 分、12助攻與10籃板，率領洛杉磯湖人以124：104大勝獨行俠。這場比賽也讓詹姆斯成為NBA史上「最年長」達成大三元（Triple-double）的球員，持續改寫歷史。本季至今，他場均仍能繳出22分、7.1助攻與5.8籃板的高效數據，投籃命中率更維持在50.2%的高水準，帶領湖人打出33勝21敗的佳績。無論文班亞馬哭不哭，正如他所言，當這位統治聯盟超過 20 年的「國王」真正離開球場的那一天，整個籃球世界肯定都會感到「非常奇怪」。