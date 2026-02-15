我是廣告 請繼續往下閱讀

▲NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）近年持續調整全明星賽制，從隊長選秀、目標得分制到四隊錦標賽，聯盟不斷嘗試為這項季中盛事注入競爭元素。（圖／美聯社／達志影像）

▲約基奇（Nikola Jokic）與唐西奇（Luka Doncic）將代表「世界隊」參賽，但兩人過去對表演性質比賽興趣缺缺，能否激起真正競爭心態仍是未知數。（圖／美聯社／達志影像）

每年的NBA全明星週，除了帶來2月中旬的慶典氛圍，同時也帶來了一年一度的焦慮：對於那些想看世界上最好的球員打一場「稍微像樣」比賽的球迷來說，這無疑是一種折磨。但聖安東尼奧馬刺超級新星文班亞馬（Victor Wembanyama）聽到了球迷們的呼喚，他堅定表示：「我想推動這項運動偉大的球員們，會在全明星賽中像我一樣努力，我們走著瞧，但如果他們不認真打，我也會自己一個人拚命打。」文班亞馬，或許已成為NBA拯救這項季中盛事的最後希望。我們是否還需要一場具競爭力的全明星賽？這是一個值得探討的問題。北美其他職業運動聯盟其實很少出現激烈的全明星對抗，除了棒球的仲夏經典賽偶爾例外，但NBA顯然對此耿耿於懷。隨著關於全明星賽熱度衰退的討論聲浪越來越大，總裁席爾瓦（Adam Silver）公開承認了這個問題，聯盟辦公室也花了數年時間不斷微調產品。從打破東西區藩籬的「隊長選秀制」（帶來了6年的詹姆斯隊對抗柯瑞隊、安戴托昆波隊或杜蘭特隊），到引進目標得分制的「伊拉姆式終場」，這些嘗試最終都宣告終結。為了營造更接近真實比賽的氛圍，球員介紹被縮短、中場表演被精簡。然而，2024年回歸傳統東西區對抗卻迎來高潮缺失的冷場；2025年更是搞出了由傳奇球星巴克利（Charles Barkley）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）等人領軍的四隊錦標賽，說真的，這簡直是一場災難。在這種背景下，席爾瓦的辦公室今年又發明了新賽制：美國對抗世界。但又不完全是。準確來說，是「美國對抗美國再對抗世界」。今年的全明星「賽」將演變成另一場迷你錦標賽，由「美國明星隊」、「美國條紋隊」與「世界隊」三方混戰。這概念某種程度上站得住腳，因為美國球員的人才庫深度確實驚人，若硬要將美國隊與世界隊人數對等，勢必會有許多美國遺珠。毫無疑問，NBA是從NHL（國家冰球聯盟）的「4國對抗賽」汲取了靈感。不過，NHL的成功有其獨特背景，包括聯賽停擺兩週、久違的頂尖國際對決、以及美加之間獨特的政治張力。反觀NBA，最頂尖的美國球員每兩年就在世界盃或奧運上演一次國際對決，再加上歐錦賽，歐洲球星幾乎有四分之三的夏天都在為國效力。世界隊的約基奇（Nikola Jokic）和唐西奇（Luka Doncic）兩位向來對表演賽最不感興趣的球星，僅僅因為胸前寫著「World」就突然燃起為國爭光的榮譽感？這種想法未免太過天真。這就回到了文班亞馬（Victor Wembanyama）身上。除非他的求勝慾真的具有極強的傳染力。不過，杜蘭特（Kevin Durant）最近的一番話就像一盆冷水。「他（文班亞馬）去年全明星賽前也說過一樣的話。結果大家還是說那是史上最難看的一屆，」杜蘭特提醒記者，「所以，我們等著看吧。」這就是問題的核心。不知從何時開始，這個世代的球星開始相信「認真打卻輸球」比「完全不認真」還要丟臉，也就是說，嘗試失敗比根本不嘗試更糟糕。我們不禁懷念起2020年的全明星賽。當時羅瑞（Kyle Lowry）這位矮個子後衛，在決勝時刻為了贏球製造了兩次進攻犯規，點燃了芝加哥觀眾與場上球星的熱情。他不在乎其他人是否認真，他只在乎贏。或許文班亞馬今年能扮演當年羅瑞的角色。如果在週日晚上，這位法國長人真能逼得這群現代球星展現出一點點競爭自尊心，那這可能會是他那驚人的職業生涯中，最不可思議的一項壯舉。