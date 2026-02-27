我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊今（27）日迎接隊史首位台裔球星入隊，「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）昨晚抵台，今早出席品牌活動，談到球迷替他取的綽號「費仔」，費爾柴德直言很喜歡，「這可以成為我在這裡的綽號，不過大多數人都叫我『Stu』，『Fairchild』也行，『費仔』也可以，叫我什麼都行。」費爾柴德父親是美國人，母親為台灣人，不過他不會說中文，費爾柴德表示，「我媽媽在12歲時搬到了美國。搬過去後，家裡就不常說中文了，所以她其實忘記了大部分的中文。」費爾柴德認為，母親應該能很快想起來中文，「但我沒能跟她學到中文，所以我幾乎完全不會說。」費爾柴德也在聯訪時，試著用中文做自我介紹，「我想想，我是『Stu』。」聽到自己在台灣的綽號叫做「費仔」，費爾柴德笑說很喜歡，「這可以成為我在這裡的綽號，不過大多數人都叫我『Stu』，『Fairchild』也行，『費仔』也可以，叫我什麼都行。」費爾柴德今日正式向中華隊報到後，明日將隨隊前往日本宮崎，在台灣時間僅有1天，但他也計畫要去台北101看看，「想去觀景台俯瞰整座城市，然後去鼎泰豐吃晚餐。」中職會長蔡其昌在致詞時，直接向費爾柴德示愛，「Stu，歡迎回家，我愛你！」蔡其昌表示，很歡迎費爾柴德回到台灣，成為中華隊的一員，「感謝費爾柴德願意把母親的家當作自己的家，接受我們的邀請，成為非常重要的一份子。」蔡其昌說，費爾柴德有感受到台灣球迷對於他的喜愛、支持，但同時也呼籲，「有時候熱情要給點空間，不要看到他就蜂擁而上，萬一有推擠、受傷，就得不償失，我們已經損失一大將隆恩（Stuart Fairchild）。希望大家有熱情很好，但要注意一下表現方式。」