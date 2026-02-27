我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球經典賽（WBC）中華隊迎來史上首位台美混血的大聯盟現役戰將！效力於大聯盟的「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）於正式抵台報到，為中華隊外野戰力注入強心針。身為首位加入國家隊的混血大聯盟球員，費爾柴德今（27）日在受訪時難掩激動，直言能代表母親的家鄉出賽是莫大的榮耀。費爾柴德（Stuart Fairchild）此次加盟不僅是個人職業生涯的里程碑，更是台灣棒球歷史的新頁。他感性表示，代表台灣這個母親出生的國家，是一個在他腦海中盤旋已久的機會。「我感到非常榮幸，」費爾柴德說道，「我希望能打出好表現，為台灣人民效力。」 他透露自己下飛機後便感受到台灣球迷巨大的熱情，讓他感到非常受歡迎且溫暖。在加入國家隊之前，費爾柴德擁有極為豐富的職棒背景。他曾先後待過美國職棒7個不同的球團組織，豐富的歷練讓他對比賽有深刻的理解。對於能為中華隊帶來什麼樣的幫助，費爾柴德保持謙遜但充滿信心：「我希望能做我自己，我已經感受到被熱烈歡迎。我想要作為團隊的一份子做出貢獻，了解我的隊友與教練。背景方面，我目前在美國已經待過不同的組織（大聯盟體系），棒球帶著我去了很多不同的地方、認識很多人。我希望能把這些年累積的經驗運用在這次的比賽中，為球隊做出貢獻。」除了球場上的準備，費爾柴德也積極與在地文化接軌。他此次特別與台灣在地品牌Team Taiwan（T-Wall）展開合作。費爾柴德認為，T-Wall的設計與訊息強而有力地代表了台灣精神，希望能透過這次合作，將更多正能量傳遞給支持他的球迷。隨著費爾柴德（Stuart Fairchild）正式合流，中華隊的「完全體」打線已蓄勢待發。這位擁有豐富大聯盟資歷的混血好手，將在接下來的熱身賽中亮相，帶領中華隊挑戰世界強權。