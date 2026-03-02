我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫燕姿大巨蛋宣傳海報。（圖／理想國提供）

▲孫燕姿大巨蛋演唱會座位圖。（圖／理想國提供）

國泰世華銀行 孫燕姿 《就在日落以後》巡迴演唱會 – 台北站資訊如下

「天后」孫燕姿上週推出全新姿態單曲〈飛瀑而下〉，做為啟動2026年《就在日落以後》巡迴演唱會的完美起點，今（2）日公司也驚喜宣布喜訊，孫燕姿將在5月15、17日於台北大巨蛋開唱。這是她睽違12年再度回到台北舉辦演唱會，更是首度攻大巨蛋，門票將於3月20日在KKTIX開賣。孫燕姿官方在今日正式宣佈，孫燕姿於台北大巨蛋開唱的好消息，「國泰世華銀行 孫燕姿 《就在日落以後》巡迴演唱會 – 台北」，將於5月15、17日開唱，孫燕姿對粉絲喊話：「5月15、17日我將帶著《就在日落以後》巡演來到台北大巨蛋，期待到時候和你們見面！」目前孫燕姿與導演及製作團隊緊鑼密鼓籌備，反覆推敲節目結構、視覺調度與音樂層次，為即將演出的內容尋找更精準的節奏與重心。至於搶票資訊，官方提醒，門票將在3月20日中午12點於KKTIX售票系統全面開賣，但國泰世華CUBE信用卡卡友、Live Nation會員有開放搶先預購，以及CUBE追光同行套票專區，詳細資訊敬請關注、持續追蹤「環球音樂」、「Live Nation Taiwan 理想國」。另外，為迎接演唱會到來，預計從3月4日開始，戶外廣告將鋪天蓋地串起台北捷運25站捷運聯播，桃園機場捷運大廳層、西門町六號出口廣場、三創園區、信義區市政府站天幕、松仁威秀影城LED等著名地標，都能遇見孫燕姿美麗的身影，讓粉絲看不膩！