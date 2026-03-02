「天后」孫燕姿上週推出全新姿態單曲〈飛瀑而下〉，做為啟動2026年《就在日落以後》巡迴演唱會的完美起點，今（2）日公司也驚喜宣布喜訊，孫燕姿將在5月15、17日於台北大巨蛋開唱。這是她睽違12年再度回到台北舉辦演唱會，更是首度攻大巨蛋，門票將於3月20日在KKTIX開賣。
孫燕姿首度攻大巨蛋 5月連唱2場
孫燕姿官方在今日正式宣佈，孫燕姿於台北大巨蛋開唱的好消息，「國泰世華銀行 孫燕姿 《就在日落以後》巡迴演唱會 – 台北」，將於5月15、17日開唱，孫燕姿對粉絲喊話：「5月15、17日我將帶著《就在日落以後》巡演來到台北大巨蛋，期待到時候和你們見面！」
孫燕姿門票3/20開賣 國泰卡友可提前搶購
目前孫燕姿與導演及製作團隊緊鑼密鼓籌備，反覆推敲節目結構、視覺調度與音樂層次，為即將演出的內容尋找更精準的節奏與重心。至於搶票資訊，官方提醒，門票將在3月20日中午12點於KKTIX售票系統全面開賣，但國泰世華CUBE信用卡卡友、Live Nation會員有開放搶先預購，以及CUBE追光同行套票專區，詳細資訊敬請關注、持續追蹤「環球音樂」、「Live Nation Taiwan 理想國」。
另外，為迎接演唱會到來，預計從3月4日開始，戶外廣告將鋪天蓋地串起台北捷運25站捷運聯播，桃園機場捷運大廳層、西門町六號出口廣場、三創園區、信義區市政府站天幕、松仁威秀影城LED等著名地標，都能遇見孫燕姿美麗的身影，讓粉絲看不膩！
國泰世華銀行 孫燕姿 《就在日落以後》巡迴演唱會 – 台北站資訊如下
演出日期：2026年5月15日、17日
演出地點：台北大巨蛋
票價：NT 6,380 / 5,880 / 5,380 / 4,880 / 4,380 / 3,880 / 2,880 / 2,380
主辦單位：Live Nation Taiwan、Make Music、環球音樂、寬魚國際
藝人經紀：Make Music
冠名贊助：國泰世華銀行
售票平台：KKTIX
售票時間：
➤ 2026年3月18日中午12:00國泰世華CUBE信用卡卡友優先購票
➤ 2026年3月19日中午12:00 Live Nation會員預購
※免費會員註冊及預購流程https://bit.ly/LNTPRESALE-KT
➤ 2026年3月20日中午12:00 KKTIX售票系統 全面開賣
➤2026年3月20日中午12:00國泰世華CUBE追光同行套票
我是廣告 請繼續往下閱讀
孫燕姿官方在今日正式宣佈，孫燕姿於台北大巨蛋開唱的好消息，「國泰世華銀行 孫燕姿 《就在日落以後》巡迴演唱會 – 台北」，將於5月15、17日開唱，孫燕姿對粉絲喊話：「5月15、17日我將帶著《就在日落以後》巡演來到台北大巨蛋，期待到時候和你們見面！」
目前孫燕姿與導演及製作團隊緊鑼密鼓籌備，反覆推敲節目結構、視覺調度與音樂層次，為即將演出的內容尋找更精準的節奏與重心。至於搶票資訊，官方提醒，門票將在3月20日中午12點於KKTIX售票系統全面開賣，但國泰世華CUBE信用卡卡友、Live Nation會員有開放搶先預購，以及CUBE追光同行套票專區，詳細資訊敬請關注、持續追蹤「環球音樂」、「Live Nation Taiwan 理想國」。
另外，為迎接演唱會到來，預計從3月4日開始，戶外廣告將鋪天蓋地串起台北捷運25站捷運聯播，桃園機場捷運大廳層、西門町六號出口廣場、三創園區、信義區市政府站天幕、松仁威秀影城LED等著名地標，都能遇見孫燕姿美麗的身影，讓粉絲看不膩！
演出日期：2026年5月15日、17日
演出地點：台北大巨蛋
票價：NT 6,380 / 5,880 / 5,380 / 4,880 / 4,380 / 3,880 / 2,880 / 2,380
主辦單位：Live Nation Taiwan、Make Music、環球音樂、寬魚國際
藝人經紀：Make Music
冠名贊助：國泰世華銀行
售票平台：KKTIX
售票時間：
➤ 2026年3月18日中午12:00國泰世華CUBE信用卡卡友優先購票
➤ 2026年3月19日中午12:00 Live Nation會員預購
※免費會員註冊及預購流程https://bit.ly/LNTPRESALE-KT
➤ 2026年3月20日中午12:00 KKTIX售票系統 全面開賣
➤2026年3月20日中午12:00國泰世華CUBE追光同行套票