天后孫燕姿《就在日落以後》演唱會今年5月將首度登上台北大巨蛋，許多粉絲已開始預備要手刀搶票，《NOWNEWS今日新聞》特別替讀者整理搶票攻略，包括今（18）日國泰世華CUBE信用卡卡友可優先購票、明（19）日在理想國Live Nation的會員優先買，以及3月20日在KKTIX售票系統全面啟售，帶您一次掌握。
孫燕姿《就在日落以後》下一站！就是台北大巨蛋
孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會3月13日、15日已在香港全新地標啟德主場館圓滿落幕。這是孫燕姿睽違12年再度回到香港開唱，主辦單位寬魚國際以超高規格打造舞台，從服裝、舞蹈到視訊全面升級，孫燕姿更首度公開演唱新歌〈飛瀑而下〉。兩場演出門票都在開賣即秒殺完售，合計吸引7.5萬名歌迷齊聚，在日落與夜色交織之間，有搶到票的觀眾，一起見證華語樂壇天后的音樂能量，下一站就是5月15日、17日到台北大巨蛋。
孫燕姿《就在日落以後》怎麼買？3/18國泰世華卡友優先購
根據KKTIX售票網站上公告，由於各階段售票皆數量有限，且售完為止，因此，優先購買並不保證座位排號一定優於正式開賣。特別要注意的是，每個會員帳號每場只能買4張。舉例：如果同一個場次，在3月18日使用國泰世華CUBE信用卡優先購得2張，3月19日於Live Nation Taiwan會員預售階段買到1張，20日正式開賣時，就只能再買1張，以此類推。
特別要注意的是，這次購票前要先完成答題，答對了就可以開始選購，有熱心的粉絲準備了孫燕姿相關考題，可先預習，讓購票流程更順暢。此外，根據KKTIX公告，僅提供電腦配位，依實際開放區域為主，恕無法選擇區域，系統將自動配至選擇票價的最適區域及相連座位，若當下已無相連座位，系統會配符合選擇張數的不相連座位。
● 國泰世華 CUBE 信用卡優先購
時間：2026/03/18 (三) 12:00 ~ 23:59
※ 優先購票僅開放票價前四高票種，僅限國泰世華 CUBE 信用卡卡友，且已完成實體卡開卡者。不適用其他卡別。
※ 優先購票僅限透過 KKTIX 官網，每一會員每場限購4張，限量售完為止。
※ 國泰世華CUBE信用卡卡友，在驗證頁面，請輸入卡號前8碼。
※ 更多訊息請參考：國泰世華活動頁面
孫燕姿《就在日落以後》優先購！3/19在理想國網站也可以買
需要留意的是，不管是3月18日國泰世華優先購，還是3月19日的理想國會員預售，都需要同時持有Live Nation Taiwan會員資格與KKTIX會員帳號。若要在3月19日使用理想國會員購票， 需要在當天中午12點到晚間11點59分Live Nation Taiwan會員預購截止前，完成Live Nation Taiwan網站會員註冊 ，完成個人資料填寫，並成功訂閱電子報，就能購買。
● Live Nation Taiwan會員預售
2026/03/19 (四) 12:00 ~ 23:59
※ 皆須同時持有Live Nation Taiwan會員資格與KKTIX會員帳號。
※ 請於Live Nation Taiwan會員預購截止前，完成Live Nation Taiwan網站會員註冊 ，完成個人資料填寫，並成功訂閱電子報。
※ Live Nation 會員預售期間，登入 Live Nation 會員後，從官網點選活動頁面，並點選「預售」，可連至KKTIX售票頁面購票。
※ LIVE NATION TAIWAN會員註冊及預購流程詳見：https://bit.ly/LNTPRESALE-KT
● 正式開賣
時間：2026/03/20 (五) 12:00全面開賣
網站：KKTIX
孫燕姿《就在日落以後》視線遮蔽區與退票規範
KKTIX售票網也特別提醒，因台北大巨蛋看台各區的前排座位，包含但不限於實際第1排座位和實際第2和第3排部份座位，場館設置有固定的安全防護欄杆和防護牆，視線可能會受影響，每區情形各有不同，購買前需審慎考慮，確定可接受再購票。現場將不接受以視線遮蔽或不良為由，要求退票或換位。
KKTIX公告的遮蔽區包括區域：特1, 特6, 102, 103, 112, 114, 123, 124, 202, 203, 223, 224，KKTIX指出，因這些區域可能因為較靠近舞台兩側，或因舞台設計、硬體設備或角度、控台、會場設施、安全防護設施等，實際進場定位後，而致主舞台視線遮蔽，無法看到完整主舞台及藝人表演等，每區遮蔽情形各有不同，請於購買前審慎考慮，確定可接受才購票，現場將不接受以視線遮蔽或不良為由要求退票或換位。
除了公告區域外，其他座位入座後如有觀賞主舞台視線受阻之情形，須在開演10分鐘內向現場工作人員提出。離舞台越近的區域，因視野關係，並無法經工作人員判定如確認為視線影響座位者，將視情況調整座位；若無座位可以更換，消費者得辦理全額退票。無提出者，視為同意該座位安排。
我是廣告 請繼續往下閱讀
孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會3月13日、15日已在香港全新地標啟德主場館圓滿落幕。這是孫燕姿睽違12年再度回到香港開唱，主辦單位寬魚國際以超高規格打造舞台，從服裝、舞蹈到視訊全面升級，孫燕姿更首度公開演唱新歌〈飛瀑而下〉。兩場演出門票都在開賣即秒殺完售，合計吸引7.5萬名歌迷齊聚，在日落與夜色交織之間，有搶到票的觀眾，一起見證華語樂壇天后的音樂能量，下一站就是5月15日、17日到台北大巨蛋。
孫燕姿《就在日落以後》怎麼買？3/18國泰世華卡友優先購
根據KKTIX售票網站上公告，由於各階段售票皆數量有限，且售完為止，因此，優先購買並不保證座位排號一定優於正式開賣。特別要注意的是，每個會員帳號每場只能買4張。舉例：如果同一個場次，在3月18日使用國泰世華CUBE信用卡優先購得2張，3月19日於Live Nation Taiwan會員預售階段買到1張，20日正式開賣時，就只能再買1張，以此類推。
特別要注意的是，這次購票前要先完成答題，答對了就可以開始選購，有熱心的粉絲準備了孫燕姿相關考題，可先預習，讓購票流程更順暢。此外，根據KKTIX公告，僅提供電腦配位，依實際開放區域為主，恕無法選擇區域，系統將自動配至選擇票價的最適區域及相連座位，若當下已無相連座位，系統會配符合選擇張數的不相連座位。
● 國泰世華 CUBE 信用卡優先購
時間：2026/03/18 (三) 12:00 ~ 23:59
※ 優先購票僅開放票價前四高票種，僅限國泰世華 CUBE 信用卡卡友，且已完成實體卡開卡者。不適用其他卡別。
※ 優先購票僅限透過 KKTIX 官網，每一會員每場限購4張，限量售完為止。
※ 國泰世華CUBE信用卡卡友，在驗證頁面，請輸入卡號前8碼。
※ 更多訊息請參考：國泰世華活動頁面
孫燕姿《就在日落以後》優先購！3/19在理想國網站也可以買
需要留意的是，不管是3月18日國泰世華優先購，還是3月19日的理想國會員預售，都需要同時持有Live Nation Taiwan會員資格與KKTIX會員帳號。若要在3月19日使用理想國會員購票， 需要在當天中午12點到晚間11點59分Live Nation Taiwan會員預購截止前，完成Live Nation Taiwan網站會員註冊 ，完成個人資料填寫，並成功訂閱電子報，就能購買。
● Live Nation Taiwan會員預售
2026/03/19 (四) 12:00 ~ 23:59
※ 皆須同時持有Live Nation Taiwan會員資格與KKTIX會員帳號。
※ 請於Live Nation Taiwan會員預購截止前，完成Live Nation Taiwan網站會員註冊 ，完成個人資料填寫，並成功訂閱電子報。
※ Live Nation 會員預售期間，登入 Live Nation 會員後，從官網點選活動頁面，並點選「預售」，可連至KKTIX售票頁面購票。
※ LIVE NATION TAIWAN會員註冊及預購流程詳見：https://bit.ly/LNTPRESALE-KT
● 正式開賣
時間：2026/03/20 (五) 12:00全面開賣
網站：KKTIX
孫燕姿《就在日落以後》視線遮蔽區與退票規範
KKTIX售票網也特別提醒，因台北大巨蛋看台各區的前排座位，包含但不限於實際第1排座位和實際第2和第3排部份座位，場館設置有固定的安全防護欄杆和防護牆，視線可能會受影響，每區情形各有不同，購買前需審慎考慮，確定可接受再購票。現場將不接受以視線遮蔽或不良為由，要求退票或換位。
KKTIX公告的遮蔽區包括區域：特1, 特6, 102, 103, 112, 114, 123, 124, 202, 203, 223, 224，KKTIX指出，因這些區域可能因為較靠近舞台兩側，或因舞台設計、硬體設備或角度、控台、會場設施、安全防護設施等，實際進場定位後，而致主舞台視線遮蔽，無法看到完整主舞台及藝人表演等，每區遮蔽情形各有不同，請於購買前審慎考慮，確定可接受才購票，現場將不接受以視線遮蔽或不良為由要求退票或換位。
除了公告區域外，其他座位入座後如有觀賞主舞台視線受阻之情形，須在開演10分鐘內向現場工作人員提出。離舞台越近的區域，因視野關係，並無法經工作人員判定如確認為視線影響座位者，將視情況調整座位；若無座位可以更換，消費者得辦理全額退票。無提出者，視為同意該座位安排。