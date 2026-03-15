天后孫燕姿帶著全新單曲〈飛瀑而下〉與 2026 年《就在日落以後》巡迴演唱會，驚喜宣布將於5月15日、17日首度攻佔台北大巨蛋。這場萬眾矚目的演唱會門票將於3月20日在 KKTIX 全面開賣，國泰世華卡友與Live Nation會員享有3月18日提前搶先購票的專屬福利，3月17日也可以先在國泰世華使用小樹點兌換限量套票。 《NOWNEWS今日新聞》為您整理超完整的搶票時程與規則攻略。

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▲孫燕姿演唱會座位與票價圖。（圖／Make Music提供）
▲孫燕姿演唱會座位與票價圖。（圖／Make Music提供）
國泰世華卡友分三階段購票　限量套票組合看這裡

大巨蛋場地分為多種票價區域，主辦單位也特別推出了限量的套票組合，國泰世華卡友分三階段購票。在準備搶票前，請務必先確認好您的目標價位與場次。

國泰世華銀行 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會 – 台北

演出地點： 台北大巨蛋

演出時間： 2026年5月15日 (五) 19:30

2026年5月17日 (日) 18:30

票價資訊：

一般票價：NT$ 6,380 / 5,880 / 5,380 / 4,880 / 4,380 / 3,880 / 2,880 / 2,380

身障優惠票價：NT$ 2,940 / 2,690 / 2,440 / 2,190 / 1,940

特殊套票（追光同行套票）： NT$ 8,760（內含 $4,380 門票2張 + 專屬品牌贈禮2份）

購票網站：KKTIX
 

國泰世華卡友購票三階段　時間與資格一覽

如果您擁有國泰世華信用卡，千萬別錯過使用小樹點兌換限量「追光同行套票」資格的機會，詳細兌換規則如下：

❶階段一：國泰世華小樹點兌換限量套票

時間：2026年3月17日 (二) 15:00 至 23:59 止。

方式： 於國泰優惠 App 指定網頁，使用 299 點小樹點 (信用卡) 兌換「購票序號」。

名額： 限量每場250組，兩場共500組，每正卡戶一場次限兌換乙份，換完為止。

點數兌換網址：國泰世華

❷階段二：國泰卡友&會員優先預購

符合特定資格的歌迷朋友，可以提前兩天參與優先搶票大戰，請先確認您是否符合以下條件：

時間： 2026年3月18日 (三) 提前搶購。

資格： 國泰世華CUBE信用卡卡友、Live Nation會員。


❸階段三：KKTIX 憑序號購票 / 全面開賣

沒搶到優先預購也別灰心，KKTIX將會開放全網正式售票，包含套票結帳與一般粉絲搶票，請記下這個最重要的時刻：

時間： 2026年3月20日 (五) 12:00 起全面開賣（含憑套票序號購票，序號購票至23:59 止）。

售票平台： KKTIX 

付款方式： 僅限國泰世華信用卡 (VISA/MASTER/JCB)。


搶票前後必須做的步驟！KKTIX先註冊、準備好相關知識　答題後才能購票

為了在幾萬人的激烈的搶票大戰中脫穎而出，請務必在開賣前提前完成以下幾項前置作業，以免因為系統設定錯失良機。首先是加入會員並驗證，KKTIX 僅接受已完成「手機號碼」及「電子郵件」驗證的KKTIX會員購買，請提早完成註冊。建議避免使用 Yahoo 或 Hotmail 信箱以免漏信。

另外，購票前必須先完成答題，回答正確後才能進行選購，請提前準備好相關常識。最後是嚴禁使用多個裝置、瀏覽器、視窗或分頁，否則將導致購票失敗或異常。

售票採電腦配位、無法自行選區　搶到票後演唱會前5天取實體票

進入售票頁面後，系統配位機制與信用卡結帳流程也有許多需要特別注意的細節，請跟著以下步驟確認：

❶本次售票僅提供「電腦配位」，無法自行選區。系統會自動分配符合您選擇張數的最適相連座位（若無相連座位則分配不相連座位）。

❷憑套票序號購票時，需輸入完整交易序號（留意全/半形及大小寫）。每組序號限購2張（不得單買），僅適用單一訂單，使用後即失效。

❸結帳時將導入信用卡 3D 驗證服務，需收取簡訊驗證碼確認，請確保手機暢通。

➍KKTIX 無固定清票時間，未於期限內完成付款的票券將陸續釋出，沒搶到的粉絲可隨時重整網頁碰碰運氣。

➎成功搶到門票後，實體票券的領取流程也非常簡單，只要在指定時間內前往便利商店操作機台即可完成。

⚠️於活動前5天起開放取票。請勿在啟售當下馬上衝去機台，需等開放日才能取票。

⚠️全家便利商店FamiPort機台取票，手續費每筆$30，上限4張。


退票需求！購票後3日內、不含購票日可退

買完票後如果有行程變動，或是準備進場觀賞演出，主辦單位對於退票期限的規範為：

⚠️購票後3日內（不含購票日）可辦理退票。例如：3/20 購票，退票截止日為 3/23。退票需酌收票面金額5%手續費。

⚠️因人身安全考量，未滿10歲的兒童觀眾，皆需有至少一位成年人陪同方可進場。

⚠️請勿於拍賣網站、非官方授權通路購票，亦不要透過陌生代購。若發現加價轉售或以虛偽資料購票，將觸犯法律，主辦單位有權取消訂單。

⚠️入座後若發現視線受阻，請務必在開演10分鐘內向工作人員提出，若無座位可換可辦理全額退票。未及時提出將視同同意該座位安排。

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