▲周星馳套絲襪、拿香蕉當槍打劫孫燕姿，最後搶到10張演唱會門票。環球唱片小編也幽默回覆，總算給星爺一個「蕉」代。（圖／翻攝自周星馳IG@stephenchow）

孫燕姿近期舉辦巡迴演唱會，香港場門票一開賣就瞬間秒殺，出現一票難求的盛況。今（13）日星爺周星馳在社群平台上傳了一張超鬧的合照，畫面中他竟然戴著絲襪面罩、拿著一根香蕉「公然挾持」孫燕姿，逼迫天后交出門票，他最後搶到10張，也開心高喊：「我不難過了！」環球唱片小編也幽默回應：「總算給星爺一個『蕉』（交）代！」在周星馳最新發布的IG照片中，只見他背對鏡頭，頭上套著膚色絲襪，手裡拿著一根黃色香蕉抵住孫燕姿的脖子；而孫燕姿則是戴著鴨舌帽、雙手舉高作投降狀，表情既無奈又憋笑。星爺在貼文中幽默寫下：「孫燕姿演唱會預售被搶購一空，我也是為世所迫才打劫演唱會門票，小朋友切忌模仿。」文末更超有才地巧妙使用孫燕姿的名曲〈我不難過〉歌名：「最後我搶到10張票，我不難過了，懶得去管對錯，我很愉快。」 有周星馳喜劇電影的黑色幽默感。不過，這場爆笑的打劫事件背後，其實藏著一段長達22年的奇妙緣分。時光倒轉回2004年，孫燕姿一直都是周星馳的超級鐵粉，不僅《少林足球》看了至少三遍，更曾放話：「只要星爺找我拍電影，裝扮多醜都願意。」但是在《功夫》電影首映會上，主辦單位特別安排孫燕姿坐在偶像星爺旁邊。沒想到，把家人擺在第一位的孫燕姿，為了回新加坡與家人共度聖誕節，最後竟忍痛放星爺鴿子，VIP券當場作廢，兩人後來也無緣同台。22年過去，當年的頭號迷妹變成天后，還讓當年遠在天邊的偶像必須「為世所迫」，不惜套上絲襪、拿著香蕉來打劫她的演唱會門票。星爺華麗的「復仇」，可說是等了22年。