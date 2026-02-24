我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邱瓈寬（如圖）操盤下，寬魚佈局兩大跨國演唱會，G-DRAGON（GD）杜拜場與孫燕姿香港場，帶動近6.5億元台幣的票房活水。（圖／寬魚國際提供）

寬魚國際（6101）今年1月營收達0.12億元，繳出年增138.2％的亮眼成績，成為開春的開胃菜。2026年第一季，在執行長邱瓈寬（寬姐）操盤下，寬魚佈局兩大跨國演唱會，G-DRAGON（GD）杜拜場與孫燕姿香港場，帶動近6.5億元台幣的票房活水。外界好奇寬魚是否也有意引進西洋天后泰勒絲？邱瓈寬表示，只要是好的歌手都會想投資製作，但泰勒絲需要等她現有的合約走完，再看有沒有機會。面對全球掀起的泰勒絲經濟學，泰勒絲巡迴演唱會於2024年獲新加坡政府單場重金補貼拿下全東亞獨家演出，但亞洲各國仍不放棄邀請泰勒絲演出的機會，寬魚國際也是外界看好的主辦單位，假如未來有機會在台灣聽到泰勒絲演唱會，會是寫下歷史的創舉。看準國際都會的高消費力與人口紅利，寬魚的戰略眼光已突破台灣本土天花板。包括GD的杜拜演唱會，寬魚以投資方身分參與韓流頂級IP運作。該場演出整體票房估達800多萬美金（約合台幣2.5億元）。由寬魚主辦的孫燕姿香港演唱會，選址於香港全新地標啟德主場館。2場共計7.5萬張門票開賣瞬間秒殺，預估創造高達4億元台幣的驚人票房。除了單純主辦演唱會，寬魚也深化「出資＋出人」的垂直整合模式。以近期非常熱門、由五月天阿信擔任製作人的《F✦FOREVER》巡迴演唱會，寬魚投資參與分潤，旗下藝人周渝民（仔仔）也更是主要演出陣容。該巡演目前已唱響上海與成都，3月深圳的4場門票也全數完售，後續將推進武漢，總計達至少8場的規模。這套雙軌商業模式不僅有效降低單一專案風險，更能極大化品牌效益與利潤空間，成為未來可關注的演唱會經濟經營方向。