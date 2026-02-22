我是廣告 請繼續往下閱讀

▲GD在台上拜年時沒以「Chinese New Year」稱呼農曆春節讓不少小粉紅崩潰。（圖／微博＠小小小椿椿椿）

▲「權志龍再次點讚Lunar New Year」的關鍵字衝上微博文娛熱搜第一名。（圖／翻攝自微博）

韓流天王GD（G-DRAGON，本名權志龍）17日出席在杜拜舉行的Krazy Super Concert音樂節活動，在台上跟粉絲拜年時，脫口稱春節是「Lunar New Year」，竟導致中國小粉紅崩潰，認為GD故意不講「Chinese New Year」是在辱華，加上GD後續又點讚了帶有「Lunar New Year」的貼文，讓小粉紅再度爆炸，關鍵字更衝上微博熱搜，不少中國人質疑GD「是在挑釁我們嗎？」更要求GD公開道歉。GD日前在Krazy Super Concert上，以壓軸之姿登場，並以英文祝福大家農曆新年快樂，但他說的是「Lunar New Year」，而非「Chinese New Year」，少了Chinese的字眼讓不少中國小粉紅崩潰。加上當天表演陣容還包含中國男星蔡徐坤，蔡徐坤在台上以「Chinese New Year」稱呼春節，結果GD上台後卻改說「Lunar New Year」，引起中國人反彈，甚至質疑GD是在故意挑釁他們，憤怒發文：「這種刻意的區別對待很難不讓人多想，春節是中國的傳統節日，是刻在我們骨子裡的文化符號，任何試圖模糊其歸屬的行為都無法被接受」。除此之外，GD在音樂節後還點讚了其他帶有「Lunar New Year」字樣的貼文，此事又被中國網友放大檢視，認為他就是在辱華，微博上因此出現要求GD道歉的聲浪，此事更進一步上升成韓國在竊取中國新年文化，網友們吵得不可開交。不過也有GD粉絲跳出來護航，認為「Lunar New Year」、「Chinese New Year」本質上都是在說農曆新年，沒什麼好吵的，「他只是不懂中文，肯定不是故意的啊，他咖位這麼大又很珍惜國內的市場，怎麼可能犯這樣的錯誤」、「Lunar不就是農曆嗎，究竟在挑什麼刺」，風波目前持續在陸網延燒。