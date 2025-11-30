韓流天王GD（G-DRAGON，權志龍）昨（29）日在2025 MAMA AWARDS典禮上壓軸演出，帶來〈Drama〉、〈Heartbreaker〉、〈無題〉等熱門歌曲，卻疑似因設備出問題，唱到翻白眼、面露不悅。GD今日凌晨更直接在MAMA的官方IG留言一個「倒讚」的符號，直白表達心情，看得出來他對於昨晚的舞台音效有多不滿意，此事也引起網友討論。

GD MAMA壓軸登台！疑設備出包唱到爆氣

GD昨日除了演唱新歌〈Drama〉，還帶來舞曲〈Heartbreaker〉，最後更以慢歌〈無題〉當作安可曲，獻給這次香港大火的災民們，被稱讚表演相當用心。但其實許多粉絲都觀察到，GD在演出時心情似乎很不好。

只見GD頻頻拔掉耳機又戴上，還直接拆掉領帶、撥弄頭髮，更不時惡狠狠地瞪向鏡頭，唱到一半還忍不住抬頭望天、翻白眼，疑似是因為收音設備有問題，讓GD唱得很不盡興。

▲GD MAMA壓軸登台！疑設備出包唱到爆氣（圖／Mnet K-POP YouTube）
▲GD在MAMA舞台上數次翻白眼，後來還陸續拿掉墨鏡、解掉領結，用各種小動作表達不滿。（圖／Mnet K-POP YouTube）
GD直接給MAMA倒讚　過去也曾改詞開嗆

表演結束後，MAMA的官方IG剪輯GD的演出發文，沒想到GD今日凌晨直接用自己的帳號在下面留言一個「倒讚」的符號，看來怒氣值超滿。粉絲見狀也紛紛留言，「是誰又激怒我龍哥」、「感覺是設備太爛了，完美主義的GD無法接受」、「其實你表演得很好了，我們都愛你，別氣」、「是麥克風很糟，不是你的問題，希望哥哥不要自責」。

另外，也有其他歌迷指出，其實MAMA頒獎典禮第一天，Super Junior在表演時設備就有異常了，想不到第2天主辦單位還是沒解決好問題，也難怪GD會生氣。而GD其實在2014年MAMA表演時，也曾公開改歌詞嗆聲：「這是為了糊口而舉辦的年末釣魚，毫無魚餌就想撈大魚的拉客」，可見GD對MAMA不爽早就不是第一次。

▲GD直接給MAMA倒讚　過去也曾改詞開嗆（圖／IG@mnet_mama）
▲GD直接用自己有2490萬粉絲追蹤的帳號在MAMA的官方IG留言比倒讚。（圖／IG@mnet_mama）
GD MAMA抱回3大獎　預告明年BIGBANG回歸

不過GD昨晚在MAMA拿到「最佳男歌手」、「最佳個人舞蹈表演－男藝人」、「年度最佳藝人」，上台致詞時，還是有謝謝主辦單位，也感謝粉絲的支持。GD同時也預告，明年就是所屬團體BIGBANG出道20週年，「明年我會和朋友們一起來，不再一個人，像辦派對一樣地玩。」暗示BIGBANG的回歸，讓歌迷相當期待。

▲GD（右）從周潤發（左）手中拿下MAMA年度藝人大獎，看起來高興極了。（圖／Mnet Plus）
▲GD（右）昨晚從周潤發（左）手中拿下MAMA年度藝人大獎。（圖／翻攝自Mnet Plus）
資料來源：IG@mnet_mamaMnet K-POP YouTube



